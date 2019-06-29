«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна
В товарищеском матче «Зенит» встречался с «Црвеной Звездой». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац» в Бишофсхофене и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургской команды.
В товарищеском матче «Зенит» встречался с «Црвеной Звездой». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац» в Бишофсхофене и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургской команды.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который отправил мяч в ворота сербского клуба на 39-й минуте.
Напомним, ранее 29 июня «Зенит» провёл контрольную встречу с венгерским клубом «Гонвед». Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 3:0.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20. Следующий сезон петербургский клуб начнёт домашним матчем с дебютантом Российской