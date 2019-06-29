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29 июня, источник: Sport24

«Осталось усилиться Месси, Роналду и Салахом». Зобнин — о трансферах «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о сборе красно-белых в Австрии, а также оценил трансферную политику клуба.

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Источник: Sport24

Столичный клуб в межсезонье уже пополнили аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, итальянский вратарь Андреа Романьоли, а ганец Малкольм Баду находится на просмотре.

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Как мне на сборе в Австрии? В целом нормально. Но если брать в сравнении с Катаром зимой, то там было лучше по условиям, если брать в общем. Цели на сезон — набрать оптимальную форму, тогда для меня проблем не будет больше вообще.

«Что касается трансферной политики — к нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем “Спартаку” еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов», — цитирует Зобнина Matchtv.ru.

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