Судья не позволил футболисту молодежной сборной Казахстана заработать пенальти за новичка РПЛ в товарищеском матче

В этом матче «Сочи» потерпел поражение от клуба «Олимпия» из Любляны, который является обладателем Кубка Словении, со счетом 3:4. Встреча прошла в рамках учебно-тренировочных сборов команды в Словении.

Бахтияров появился на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм. При этом на 85-й минуте казахстанский нападающий был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но вместо этого судья матча показал ему желтую карточку.