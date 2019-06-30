Судья не позволил футболисту молодежной сборной Казахстана заработать пенальти за новичка РПЛ в товарищеском матче
Футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров сыграл за новичка российской
Футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров сыграл за новичка российской
В этом матче «Сочи» потерпел поражение от клуба «Олимпия» из Любляны, который является обладателем Кубка Словении, со счетом 3:4. Встреча прошла в рамках
Бахтияров появился на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм. При этом на 85-й минуте казахстанский нападающий был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но вместо этого судья матча показал ему желтую карточку.
Напомним, сборы «Сочи» в Словении продлятся до 6 июля. В первом матче нового сезона российской