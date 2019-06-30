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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Судья не позволил футболисту молодежной сборной Казахстана заработать пенальти за новичка РПЛ в товарищеском матче

Футболист молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров сыграл за новичка российской премьер-лиги «Сочи» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В этом матче «Сочи» потерпел поражение от клуба «Олимпия» из Любляны, который является обладателем Кубка Словении, со счетом 3:4. Встреча прошла в рамках учебно-тренировочных сборов команды в Словении.

Бахтияров появился на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм. При этом на 85-й минуте казахстанский нападающий был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но вместо этого судья матча показал ему желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сборы «Сочи» в Словении продлятся до 6 июля. В первом матче нового сезона российской премьер-лиги команда сыграет 13 июля с московским «Спартаком».

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