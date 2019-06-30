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13:29 (мск), источник: ТАСС

«Арена-Химки» будет резервной у ФК «Тамбов» на время проведения домашних игр в Саранске

ТАСС, 30 июня. Подмосковный стадион «Арена-Химки» станет резервным стадионом футбольного клуба «Тамбов», пока команда будет проводить домашние матчи чемпионата России сезона-2019/20 в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководство «Тамбова» приняло окончательное решение о проведении первых домашних матчей предстоящего сезона в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». На этот период резервным стадионом у клуба будет «Арена-Химки». Точное количество домашних матчей, которые «Тамбов» проведет в Саранске, пока не сообщается.

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«Стадион “Спартак”, являющийся домашней ареной “Тамбова”, в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью», — говорится в сообщении. Также сообщается, что молодежная команда «Тамбова» будет проводить домашние встречи на тамбовском стадионе «Локомотив».

На стадионе «Спартак» (вместимость — 5 тыс. зрителей) команда проводила домашние матчи чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Мордовия-Арена», вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей, приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. Стадион является домашним для выступающей в ФНЛ «Мордовии».

«Тамбов» в сезоне-2018/19 занял первое место в ФНЛ и впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. Первый домашний матч в РПЛ клуб проведет в третьем туре против «Спартака» 27 июля. В первом и втором турах команда на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» соответственно.

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