«Арена-Химки» будет резервной у ФК «Тамбов» на время проведения домашних игр в Саранске

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководство «Тамбова» приняло окончательное решение о проведении первых домашних матчей предстоящего сезона в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». На этот период резервным стадионом у клуба будет «Арена-Химки». Точное количество домашних матчей, которые «Тамбов» проведет в Саранске, пока не сообщается.

«Стадион “Спартак”, являющийся домашней ареной “Тамбова”, в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью», — говорится в сообщении. Также сообщается, что молодежная команда «Тамбова» будет проводить домашние встречи на тамбовском стадионе «Локомотив».

На стадионе «Спартак» (вместимость — 5 тыс. зрителей) команда проводила домашние матчи чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Мордовия-Арена», вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей, приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. Стадион является домашним для выступающей в ФНЛ «Мордовии».