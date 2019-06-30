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13:57 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче предсезонного турнира в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:0 в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Турнир проходит в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Ари (38-я минута, с пенальти), Даниил Уткин (61) и Рустам Халназаров (84).

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Матч второго тура между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, встреча начнется в 19:00 мск. В третьем туре «Краснодар» сыграет со «Спартаком», ЦСКА встретится с «Ростовом». Обе встречи пройдут 4 июля.

В турнирной таблице первое место занимает «Краснодар» (6 очков, 2 матча), на втором месте расположился «Ростов» (3 очка, 2 матча), на третьем — ЦСКА (0 очков, 1 матч), который по разности забитых и пропущенных мячей опережает «Спартак» (0 очков, 1 матч).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Турнир завершится 4 июля.

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