Клуб Зайнутдинова потерпел крупное поражение от соперника по чемпионату России
Футболисты «Ростова» крупно проиграли «Краснодару» в матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Ростова» крупно проиграли «Краснодару» в матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 0:3.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку «Ростова» на этот матч и пока не играл за команду на сборах.
В прошедшем сезоне «Краснодар» занял третье место и получил путевку в Лигу чемпионов, а «Ростов» финишировал восьмым из 16 клубов.
В следующем матче на сборах «Ростов» 3 июля встретится с московским ЦСКА, а начнет же сезон 14 июля игрой с «Оренбургом».
В «Ростов» Зайнутдинов перешел в январе. На счету 21-летнего хавбека 12 официальных матчей за клуб.