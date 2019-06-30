Клуб Зайнутдинова потерпел крупное поражение от соперника по чемпионату России

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 0:3.

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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку «Ростова» на этот матч и пока не играл за команду на сборах.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял третье место и получил путевку в Лигу чемпионов, а «Ростов» финишировал восьмым из 16 клубов.

В следующем матче на сборах «Ростов» 3 июля встретится с московским ЦСКА, а начнет же сезон 14 июля игрой с «Оренбургом».

В «Ростов» Зайнутдинов перешел в январе. На счету 21-летнего хавбека 12 официальных матчей за клуб.