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16:29 (мск), источник: Sport24

«Динамо» вбухало €10 млн за бразильца. «Рома» уводила его у «Барсы» с помощью майки с номером Тотти

Sport24 — о Жерсоне, который теперь будет жечь в РПЛ.

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Источник: AFP 2019

Переговоры окончены?

Вчера сделка считалась завершенной. Sky Sport изначально писал о 13-миллионном предложении «Динамо», но финальный прайс — 10 млн евро + бонусы от будущей продажи. Это подтвердили La Gazzetta dello Sport и главный инсайдер Италии Джанлука Ди Марцио. Ожидалось, что в понедельник-вторник бразилец прилетит в Москву на медобследование и подпишет контракт.

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Последняя информация — от Sportitalia: клубы полностью согласовали трансфер, но переход задерживает сам Жерсон, который просит улучшенных условий личного контракта, а также «не совсем уверен, что вообще хочет ехать в Москву» (бразилец рассчитывает на более привлекательный вариант продолжения карьеры).

В июне у «Ромы» сорвалась сделка по аренде Жерсона в «Дженоа». Поэтому упускать вариант с продажей будет особенно обидно. Учитывая, что последние недели римляне активно работали на трансферном рынке (продали Понсе+Романьоли в «Спартак», торгуются по трансферу Джеко, меняют Маноласа на Диавару и Луку Пелегрини на Спинаццолу) и обеспечивали финансовый прирост на финише года ФФП, очевидно — в ближайшие часы клуб сделает все, чтобы убедить Жерсона и все-таки закрыть сделку.

Кто это вообще такой?

Его нашел Хавьер Рибалта. Четыре года назад спортивный директор «Зенита» работал скаутом «Ювентуса» по Латинской Америке, а Жерсон сверкал во «Флуминенсе» и оказывался во всех топах самых талантливых игроков мира.

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О том, что «Юве» ведет 18-летнего вундеркинда, быстро узнали в Европе. И когда отец игрока Маркос Антонио да Силва прилетел в Турин, чтобы посмотреть базу и поболтать о сыне с руководством, то на обратном пути заглянул в «Барселону», которая также вышла на Жерсона. И сработала быстрее: пока да Силва гулял вдоль тренировочных полей и фоткался с Неймаром, в офисе верстали контракт и готовили 3-миллионный транш во «Флуминенсе» — во столько обошлось право приоритетной покупки игрока.

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Представляете реакцию боссов «Барсы», когда после таких договоренностей в семье Жерсона попросили заморозить сделку, а через пару недель игрок подписал контракт с «Ромой»? Оказалось, все это время ситуацию мониторил Вальтер Сабатини (тогда — спортивный директор римлян). Он заранее согласовал трансфер с клубом и перебил предложение конкурентов (16,6 млн евро — столько не был готов платить никто), поэтому во «Флуминенсе» особо не сопротивлялись.

Оставалось договориться с игроком. Для этого Сабатини придумал гениальный трюк: после классических звонков отцу и самому Жерсону Вальтер отправил в Бразилию посылку — футболку «Ромы» с десяткой на спине и фамилией — Жерсон.

Игрок тут же выложил фото в твиттер и написал, что будет играть на «Олимпико». Правда, пришлось отбиваться от разъяренных тиффози «Ромы». Болельщики не понимали, что происходит, и уничтожали Жерсона в комментариях. Сабатини даже пришлось объясняться в интервью. Но главное — сделка была закрыта.

Зачем Жерсону РПЛ?

Никакую десятку в «Роме» бразилец, конечно, не получил (Тотти еще не закончил карьеру, а когда это случилось, номер вывели из обращения).

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Да и вообще карьера в Италии получилась так себе. Спаллетти выпустил Жерсона сначала на минуту, потом — на три. С «Пескарой» он отыграл 72 минуты, а против «Ювентуса» (причем в Турине) неожиданно вышел в старте.

И выглядел так ужасно, что Спаллетти поменял его в перерыве. Но было слишком поздно: «Рома» проиграла главному конкуренту, а итальянские медиа уничтожали Лучано за то, что в ключевом матче сезона коуч оставил в запасе Салаха и сделал ставку на 19-летнего новичка, абсолютно не готовому к матчам такого уровня.

Больше Жерсона Спаллетти не выпускал.

При Эусебио Ди Франческо, который сменил Лучано летом, стало получше. Бразилец играл чаще — но по 10−15 минут. Выходил на замену, чтобы освежить игру. Забить получилось только «Фиорентине», которая в новом сезоне его и арендовала. И это ради 3 голов и 3 ассистов от левоногого полузащитника, которого брали в «Рому» за качественный дриблинг, тонкий первый пас и задатки топового страйкера.

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Желание Жерсона уехать из Италии логично и понятно. Объективно, серия А — одна из самых сложных лиг, где даже у Криштиану возникают проблемы в гонке бомбардиров (Роналду в первом сезоне стал только 4-м).

Жерсону только исполнилось 22. И в отличие от Эсекьеля Понсе, он все время находился в обойме «Ромы» и приезжает в Россию с серьезным опытом игры в Италии. Зачем ему «Динамо» (давайте честно: перезапустить карьеру с таким бэкграундом можно где угодно) — вопрос. Но если московский клуб все же закроет сделку, это будет огромная удача.

Леонид Волотко

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