Шесть футболистов «Оренбурга» подпишут с клубом новые контракты

В субботу «Оренбург» переиграл польскую «Краковию» со счетом 1:0 на сборе в Австрии. В игре принимали участие защитники Сергей Терехов и Андрей Малых, а также полузащитники Вадим Афонин, Никита Маляров и Рикарду Алвеш. Согласно данным портала Transfermarkt, у этих футболистов 30 июня истекают контракты с клубом.

По ходу межсезонья «Оренбург» не приобрел ни одного игрока. «Трансферную политику определил президент клуба, у нас позиция — увеличивать бюджет за счет продаж футболистов и таким образом выстроить систему, которая будет работать. Можно брать свободных агентов и готовить молодежь, у нас задача держаться на том уровне, где сейчас находимся. Приобретения, конечно, будут, переговоры идут, будут замены на позициях игроков, которые ушли из команды», — отметил Столыпин.