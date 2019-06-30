Шесть футболистов «Оренбурга» подпишут с клубом новые контракты

Ранее «Оренбург» покинули нападающий Андрей Козлов, полузащитники Алексей Сутормин, Сергей Бреев, Григорий Чиркин, защитники Адесойе Ойеволе и Сильвие Бегич, а также вратарь Евгений Фролов.
«Все, кто находится на сборах, уже имеют контракты. У кого истекают, будет продление. [Денис] Попович также остается», — сообщил Столыпин.
В субботу «Оренбург» переиграл польскую «Краковию» со счетом 1:0 на сборе в Австрии. В игре принимали участие защитники Сергей Терехов и Андрей Малых, а также полузащитники Вадим Афонин, Никита Маляров и Рикарду Алвеш. Согласно данным портала Transfermarkt, у этих футболистов 30 июня истекают контракты с клубом.
По ходу межсезонья «Оренбург» не приобрел ни одного игрока. «Трансферную политику определил президент клуба, у нас позиция — увеличивать бюджет за счет продаж футболистов и таким образом выстроить систему, которая будет работать. Можно брать свободных агентов и готовить молодежь, у нас задача держаться на том уровне, где сейчас находимся. Приобретения, конечно, будут, переговоры идут, будут замены на позициях игроков, которые ушли из команды», — отметил Столыпин.
«Оренбург» по итогам чемпионата России сезона-2018/19 занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.