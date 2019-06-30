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16:50 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Оренбурга» Андреев стал спортивным директором клуба

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бывший капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев стал спортивным директором клуба. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин.

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Источник: РИА "Новости"

Андреев, игравший на позиции защитника, выступал за «Оренбург» с 2011 года. В составе команды он провел 193 матча, в которых забил 13 мячей. 38-летний Андреев объявил о завершении профессиональной карьеры игрока по окончании сезона-2018/19. Помимо «Оренбурга» он выступал за элистинский «Уралан», сочинскую «Жемчужину», тольяттинскую «Ладу», нижегородскую «Волгу» и «Тюмень».

«Андреев уже находится в структуре клуба, ему предложили должность. Он займет пост спортивного директора», — сообщил Столыпин.

«Оренбург» по итогам чемпионата России сезона-2018/19 занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

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