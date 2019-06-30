Бывший футболист «Оренбурга» Андреев стал спортивным директором клуба

Андреев, игравший на позиции защитника, выступал за «Оренбург» с 2011 года. В составе команды он провел 193 матча, в которых забил 13 мячей. 38-летний Андреев объявил о завершении профессиональной карьеры игрока по окончании сезона-2018/19. Помимо «Оренбурга» он выступал за элистинский «Уралан», сочинскую «Жемчужину», тольяттинскую «Ладу», нижегородскую «Волгу» и «Тюмень».