Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинул клуб в связи с окончанием срока контракта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболист получил статус свободного агента и теперь сможет перейти в другой клуб бесплатно.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Россияне завоевали 109 медалей на Европейских играх в Минске
Кто подталкивает Алину Загитову к завершению карьеры?
Медведева выступит в Японии в образе Сейлор Мун (фото, видео)
Пилот «Ред Булла» прервал гегемонию «Мерседеса» в «Формуле-1»
Белорусский футболист забил ножницами в падении (видео)
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь