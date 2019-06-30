«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Футболист получил статус свободного агента и теперь сможет перейти в другой клуб бесплатно.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок.