«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Игра, которая прошла на базе «Рубина» в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 90-й минуте Павлом Игнатовичем.

В основном составе «Рубина» сыграл новичок команды Алексей Сутормин, который перешел из «Оренбурга». Также на поле вышел грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, подписавший контракт с клубом в субботу.