«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в товарищеском матче
КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский «Рубин» в товарищеском матче.
КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский «Рубин» в товарищеском матче.
Игра, которая прошла на базе «Рубина» в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 90-й минуте Павлом Игнатовичем.
В основном составе «Рубина» сыграл новичок команды Алексей Сутормин, который перешел из «Оренбурга». Также на поле вышел грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, подписавший контракт с клубом в субботу.
На втором сборе казанцы проведут еще два матча: 5 июля они примут футбольный клуб «Тамбов», а 9 июля в Москве встретятся с ЦСКА.