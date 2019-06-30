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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в товарищеском матче

КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский «Рубин» в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, которая прошла на базе «Рубина» в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 90-й минуте Павлом Игнатовичем.

В основном составе «Рубина» сыграл новичок команды Алексей Сутормин, который перешел из «Оренбурга». Также на поле вышел грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, подписавший контракт с клубом в субботу.

На втором сборе казанцы проведут еще два матча: 5 июля они примут футбольный клуб «Тамбов», а 9 июля в Москве встретятся с ЦСКА.

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