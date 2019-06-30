«Боккетти уходит, Зе Луиш может остаться». Федун — о трансферах «Спартака»
И почему команды проводят предсезонные игры не в России.
И почему команды проводят предсезонные игры не в России.
Леонид Федун посетил матч «Спартака» с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер в Австрии и ответил на вопросы журналистов. Ниже — об уходе Боккетти, будущем Зе Луиша и почему команды готовятся к новому сезону не в России. В конце первого тайма судья удалил Кирилла Набабкина, но оставил на поле Луиса Адриано, который отмахнулся от защитника ЦСКА. Первый вопрос — об этом эпизоде.
— Удаление Набабкина комментировать не буду, судья так решил. Играют
— Мы только что разговаривали с организатором, он говорит, что в России такие турниры проводить невозможно. Если делать в Сочи, будет намного дороже, в июне отели там стоят в три раза дороже, чем в Австрии, аренда поля — примерно в два раза дороже. Плюс очень плохая транспортная доступность. Для Краснодарского края, может быть, это хорошо, для нас — не очень. Можно попробовать играть там зимой, но могут быть сильные дожди. Не знаю, насколько будет корректно, если проводить турнир в Москве для московских команд. Других городов просто нет. Мы были бы не против сыграть на таком турнире в Москве, собрали бы 45 тысяч болельщиков. Нужно задумываться над тем, чтобы делать базы в Саранске или Нижнем Новгороде. Чтобы были поля и гостиницы.
— Смена поколений в «Спартаке» проходит, но она еще не завершилась. Понадобится еще много времени, чтобы команду сформировать.
— Зе Луиш готов остаться в «Спартаке». Если будет хорошее предложение — готов уйти. Он наш лучший бомбардир, и просто так с ним расставаться у нас нет никакого желания.
— Боккетти собирается уходить. Он достаточно возрастной игрок, ему лучше искать команду, где он будет иметь игровую практику. У нас уже есть четыре центральных защитника.
— Вы же видите, я спокойно сижу. Мы победили в таком же турнире зимой в Катаре, все говорят: «Вот идиоты, выиграли, после этого плохо играют». Это тренировка. Для игроков да, это дерби и красная тряпка, они излишне эмоциональны. Но мы только вчера снизили нагрузки, поэтому по скорости игроки показывают только 30−40%.