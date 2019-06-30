Кокорин назвал главные тюремные книги

Кокорин рассказал, что адвокат посоветовал ему прочитать биографию Ходорковского, но, по словам футболиста, он не понял, кто в книге является положительным персонажем. «Вообще я читать не люблю. В тюрьме главные книги — уголовный кодекс и Библия, вот их я перечитываю», — заявил он.