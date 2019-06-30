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30 июня, источник: Lenta.Ru

Кокорин назвал главные тюремные книги

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин назвал книги, которые он считает главными в заключении. Его слова приводит телеканал «Дождь».

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Кокорин рассказал, что адвокат посоветовал ему прочитать биографию Ходорковского, но, по словам футболиста, он не понял, кто в книге является положительным персонажем. «Вообще я читать не люблю. В тюрьме главные книги — уголовный кодекс и Библия, вот их я перечитываю», — заявил он.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты будут направлены в одну колонию для отбытия наказания.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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