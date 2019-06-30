Футбольный клуб «Спартак» обыграл ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии

Источник: РИА "Новости"

Голы у «Спартака» забили Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (59), Софьян Ханни (61), в свои ворота мяч отправил Александр Ломовицкий (27). На 22-й минуте встречи в результате полученной травмы был заменен защитник «Спартака» Георгий Джикия, вместо него вышел Илья Кутепов. На 43-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

Ранее в воскресенье в матче второго тура «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:0. В третьем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром», ЦСКА встретится с «Ростовом». Обе встречи пройдут 4 июля.

В турнирной таблице первое место занимает «Краснодар» (6 очков), на втором месте расположился «Спартак» (3), который опережает идущий третьим «Ростов» (3) по разнице забитых и пропущенных мячей. Последнее место занимает ЦСКА (0).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Кубок Париматч Премьер завершится 4 июля.