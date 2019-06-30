Удаление Набабкина, эмоции Адриано и странный судья. Жаркое дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии

Источник: spartak.com

«Спартак» и ЦСКА редко играют за пределами России. Самый известный случай — Кубок Первого канала, проводившийся в середине нулевых в Израиле. В 2007-м команды встретились в финале, и тогда сильнее оказались армейцы — 3:2.

Кубок Париматч Премьер обе московские команды начали с поражений — «Спартак» уступил «Ростову» 0:2, а ЦСКА — «Краснодару» — 0:1. Команда Мурада Мусаева затем разгромила в южном дерби ростовчан — 3:0, и это значило, что ничья «Спартака» и ЦСКА сделает ее победителем турнира.

В воротах ЦСКА не оказалось Игоря Акинфеева — более того, основной армейский кипер отсутствовал даже в заявке. Ничего такого — просто тренерский штаб дал ему отдохнуть. Герой апрельского дерби Арнор Сигурдссон, забивший на «Открытии» два мяча, и герой ЧМ-2018 Марио Фернандес тоже отсутствовали. Ну, а Никола Влашич отдыхает после молодежного Евро.

Полностью состав красно-синих выглядел так: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Нисимура, Кучаев, Чалов.

«Спартак» объявил состав лишь за 45 минут до начала — видимо, чтобы соперник не успел перестроиться. Олег Кононов не включил в заявку получивших микроповреждения Зе Луиша и Мельгарехо. Но в остальном состав был похож на основной.

Важность матча подчеркивало присутствие на игре владельца «Спартака» Леонида Федуна:

ЦСКА быстрее наладил контроль мяча, заработав в стартовые шесть минут пару угловых. Но первым забил «Спартак»: Айртон подал с фланга, мяч оказался у Магнуссона, но исландец споткнулся, и выскочивший из-за спины Зелимхан Бакаев забил первый гол за основу.

Матч мало напоминал товарищеский — Ломовицкий раз за разом повышал градус борьбы, позже повреждение получил Джикия. Он смог вернуться на поле и вроде бы даже разбегался, но на 22-й минуте капитана красно-белых заменил Илья Кутепов — врачи «Спартака» решили, что лучше не рисковать. Повязка при этом перешла к Роману Зобнину.

К тому моменту красно-белые уже владели инициативой, вот только мяч в итоге оказался в воротах Реброва. И снова не обошлось без ошибки защитника: после прострела Бийола Айртон попытался вынести мяч, но попал в Ломовицкого — и 1:1.

Под конец тайма эмоции вышли из-под контроля: Луис Адриано и Набабкин сошлись в единоборстве, бразилец завелся и сказал несколько «приятных» слов даже судье. Местный арбитр Александер Харкам выписал каждому герою эпизода по карточке, но буквально через минуту игроки сцепились опять.

Набабкин ударил бразильца по ногам, тот отмахнулся — но удален был только армеец. Игроки и скамейка ЦСКА долго объясняла судья, что дальше было бы справедливее играть в равных составах, но тот решения не поменял. В перерыве, впрочем, Адриано заменил Эсекьель Понсе.

«Ничего необычного не произошло. Просто судья не разобрался. Но если в дерби за такое давать желтые и красные, то в конце игры на поле не останется людей», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Виктор Васин.

После перерыва переговоры продолжились: несмотря на удаление, ЦСКА хотел сыграть 11 на 11. «Спартак» не был против — тренировать игру в большинстве красно-белые не хотели. Судья напомнило регламенте: пойти на поводу у команд для него значило получить проблемы с ФИФА. Во втором тайме арбитр удивил еще раз, назначив штрафной после падения Бакаева, поскользнувшегося на телевизионном проводе.

Как отреагировали команды?

Красно-белые забили два мяча в течение двух минут. Вышедший на замену Гапонов мощным ударом пальнул в девятку:

И тут же Ханни (он тоже вышел во втором тайме) в касание замкнул прострел с фланга.

Получив 1:3, Виктор Гончаренко устроил смотр молодежи — если ЦСКА мог вынести из этой игры какой-то плюс, то только такой. В самом конце Лассана Н’Диайе убежал один на один, но в створ не попал.