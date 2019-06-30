Удаление Набабкина, эмоции Адриано и странный судья. Жаркое дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии
Армейцы хотели играть 11 на 11 даже после удаления.
Армейцы хотели играть 11 на 11 даже после удаления.
«Спартак» и ЦСКА редко играют за пределами России. Самый известный случай — Кубок Первого канала, проводившийся в середине нулевых в Израиле. В 2007-м команды встретились в финале, и тогда сильнее оказались армейцы — 3:2.
Кубок Париматч Премьер обе московские команды начали с поражений — «Спартак» уступил «Ростову» 0:2, а ЦСКА — «Краснодару» — 0:1. Команда Мурада Мусаева затем разгромила в южном дерби ростовчан — 3:0, и это значило, что ничья «Спартака» и ЦСКА сделает ее победителем турнира.
В воротах ЦСКА не оказалось Игоря Акинфеева — более того, основной армейский кипер отсутствовал даже в заявке. Ничего такого — просто тренерский штаб дал ему отдохнуть. Герой апрельского дерби Арнор Сигурдссон, забивший на «Открытии» два мяча, и герой ЧМ-2018 Марио Фернандес тоже отсутствовали. Ну, а Никола Влашич отдыхает после молодежного Евро.
Полностью состав
«Спартак» объявил состав лишь за 45 минут до начала — видимо, чтобы соперник не успел перестроиться. Олег Кононов не включил в заявку получивших микроповреждения Зе Луиша и Мельгарехо. Но в остальном состав был похож на основной.
Важность матча подчеркивало присутствие на игре владельца «Спартака» Леонида Федуна:
ЦСКА быстрее наладил контроль мяча, заработав в стартовые шесть минут пару угловых. Но первым забил «Спартак»: Айртон подал с фланга, мяч оказался у Магнуссона, но исландец споткнулся, и выскочивший
Матч мало напоминал товарищеский — Ломовицкий раз за разом повышал градус борьбы, позже повреждение получил Джикия. Он смог вернуться на поле и вроде бы даже разбегался, но на 22-й минуте капитана
К тому моменту
Под конец тайма эмоции вышли
Набабкин ударил бразильца по ногам, тот отмахнулся — но удален был только армеец. Игроки и скамейка ЦСКА долго объясняла судья, что дальше было бы справедливее играть в равных составах, но тот решения не поменял. В перерыве, впрочем, Адриано заменил Эсекьель Понсе.
«Ничего необычного не произошло. Просто судья не разобрался. Но если в дерби за такое давать желтые и красные, то в конце игры на поле не останется людей», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Виктор Васин.
После перерыва переговоры продолжились: несмотря на удаление, ЦСКА хотел сыграть 11 на 11. «Спартак» не был против — тренировать игру в большинстве
Как отреагировали команды?
И тут же Ханни (он тоже вышел во втором тайме) в касание замкнул прострел с фланга.
Получив 1:3, Виктор Гончаренко устроил смотр молодежи — если ЦСКА мог вынести из этой игры
В итоге армейцы лишились шансов на победу в турнире, а у «Спартака» 4 июля важная игра с «Краснодаром».