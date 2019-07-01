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14:04 (мск), источник: ТАСС

Курбан Бердыев вышел из капитала казанского ФК «Рубин»

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев больше не является совладельцем ООО «ФК “Рубин”». Об этом сообщается в материалах системы «СПАРК-Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

Единственным владельцем фирмы стал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, сведения об этом внесены в ЕГРЮЛ 25 июня 2019 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 18 июня 2019 года, доля Бердыева в уставном капитале ООО «ФК “Рубин”» составляла 49,9925%, Сайманова — 50,0075%.

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В феврале 2018 года «Рубин» зарегистрировал новое ООО, учредителями которого стали Сайманов и Бердыев. ООО «ФК “Рубин”» было признано полным спортивным правопреемником МАУ «ФК “Рубин”», к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

Футбольный клуб объявил об уходе Бердыева с должности 5 июня 2019 года, а 6 июня исполняющим обязанности главного тренера был назначен Роман Шаронов.

Бердыеву 66 лет, он возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, а в 2017 году вернулся в «Рубин». Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). При Бердыеве футболисты казанского клуба дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а также сумели дойти до ¼ финала Лиги Европы.

По итогам прошедшего чемпионата России по футболу «Рубин» занял 11-е место, набрав 36 очков.

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