Фанаты ЦСКА спустя 9 лет отменили бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

«В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:

Читайте также Тренер ЦСКА Сергей Овчинников: Российскому футболу не нужен лимит на легионеров

1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!

2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды на каждом выездном матче!

Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.

Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче", — говорится в заявлении болельщиков.