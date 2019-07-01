Фанаты ЦСКА спустя 9 лет отменили бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами

«В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:
1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!
2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды на каждом выездном матче!
Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.
Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче", — говорится в заявлении болельщиков.
Также отмечается, что бойкот матчей в кавказском регионе болельщиками ЦСКА продолжался 9 лет.