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15:01 (мск), источник: Sport24

Фанаты ЦСКА спустя 9 лет отменили бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами

Болельщики ЦСКА объявили, что намерены отменить бойкот на матчах чемпионата России своей команды на территории Кавказа. Об этом сообщается на сайте активных болельщиков ЦСКА RBworld.org.

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«В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:

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1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!

2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды на каждом выездном матче!

Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.

Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче", — говорится в заявлении болельщиков.

Также отмечается, что бойкот матчей в кавказском регионе болельщиками ЦСКА продолжался 9 лет.

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