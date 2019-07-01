РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта ФК «Краснодар» с Мамаевым после 8 июля

Источник: ИТАР-ТАСС

В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных — на год и шесть месяцев. 13 июня состоялось рассмотрение их апелляции, она была отклонена — после этого приговор вступил в силу.

«Краснодар» подал заявление о расторжении контракта с Мамаевым еще в октябре прошлого года, но палата по разрешению споров РФС не могла приступить к рассмотрению этого дела до вступления приговора в силу.

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«Сейчас мы будем рассматривать это дело, — сказал Березов. — Изначально требования клуба были связаны с контрактом игрока, до окончания рассмотрения мы не раскрываем суть требований. Дело связано с трудовыми правоотношениями между заявителем, футбольным клубом “Краснодар”, и ответчиком Павлом Мамаевым».

Мне пока сложно сказать, сколько будет длиться рассмотрение дела. Единственное, что пока могу сказать — первое заседание будет после 8 июля. Скорее всего, оно будет до конца месяца. Дальше все будет зависеть от обстоятельств. Виктор Березов