Павел Мамаев: В камере ребята интересные, жалко с ними будет расставаться
Футболист Павел Мамаев рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы.
Футболист Павел Мамаев рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы.
— Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход.
— Вам предлагали работу по специальности — тренировать футболу несовершеннолетних заключенных.
— Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно.
Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать.
— А матч, как в «Бутырке»?
— Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.
— Думаете, придется от «звонка» до «звонка» сидеть?
— Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет.
Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, — сказал Мамаев.