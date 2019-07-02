Павел Мамаев: В камере ребята интересные, жалко с ними будет расставаться

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— Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход.

— Вам предлагали работу по специальности — тренировать футболу несовершеннолетних заключенных.

— Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно.

Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать.

— А матч, как в «Бутырке»?

— Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.

— Думаете, придется от «звонка» до «звонка» сидеть?

— Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет.