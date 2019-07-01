Златко Далич: Отлично, что Влашич перешел в ЦСКА. В «Эвертоне» ему было бы хуже
Главный тренер сборной Хорватии рассказал «СЭ» о новичке армейцев Звонимире Шарлие, а также оценил прогресс Николы Влашича и Кристияна Бистровича.
Главный тренер сборной Хорватии рассказал «СЭ» о новичке армейцев Звонимире Шарлие, а также оценил прогресс Николы Влашича и Кристияна Бистровича.
— Что болельщикам ЦСКА нужно знать о Шарлие?
— Это очень интересный футболист, мне нравилась его игра за «Славен Белупо» в минувшем сезоне. У Шарлии громадный потенциал, и он сам это понимает — усердно работает над собой, над своей техникой и тактическим пониманием. Шарлия прошел школу второй лиги — в сезоне-2016/17 выступал за «Солин». Так что его карьера развивается последовательно — из чемпионата Хорватии перешел в более сильный российский. Как тренер сборной, я поддерживаю Шарлию и рад трансферу. Знаю, в
— Каковы его сильные и слабые стороны?
— Шарлия — центральный защитник. Возможно, в перспективе он станет универсальнее — будет действовать и слева, и справа, и в опорной зоне. Но сейчас основная позиция Шарлии — центральный защитник. У него спокойный характер, но при этом выдающиеся бойцовские качества — в дуэлях Шарлия силен и агрессивен. Конечно, ему еще необходимо работать над собой, нельзя останавливать прогресс. Но в ЦСКА он будет прогрессировать быстрее. Из минусов отмечу лишь неопытность, но это нормально для 22-летнего футболиста.
— В Хорватии Шарлию сравнивают с Чорлукой. Согласны?
— У них похожий стиль игры, это правда. Но есть только один Чорлука, и Звонимир точно еще не достиг его высокого уровня. При этом по ходу карьеры Шарлия может это сделать — у Звонимира есть для этого все.
— Наверняка вы рады, что в ЦСКА теперь три игрока из Хорватии.
— Конечно. Бистрович, Влашич и Шарлия будут помогать друг другу, вместе им будет лучше. Все они — наше будущее. После чемпионата мира у сборной сильно изменился состав, нужно было многое менять. Плюс — в ближайшие
— Прямо отлично? В «Эвертоне» ему было бы хуже?
— Да, хуже, потому что в ЦСКА он уже год, добился определенных успехов, адаптировался к российскому футболу. Но сейчас для него важнее всего — здоровье. К сожалению, в этом году он получил несколько травм, но, надеюсь, все будет хорошо. Я доволен тем, как он играл за ЦСКА, первую и молодежную команды Хорватии.
— Вы часто смотрите матчи ЦСКА?
— Не все. За ЦСКА у нас в штабе отвечает Ивица Олич — вот он смотрит все матчи и пристально наблюдает за Влашичем и Бистровичем, теперь будет и за Шарлией. Ивица играл в ЦСКА, знает ситуацию внутри клуба лучше меня и контактирует с представителями клуба по поводу наших игроков.
— Могут ли Шарлия и Бистрович дебютировать за сборную уже в этом году?
— Зависит от самих игроков. Хорватия — не самая большая страна в мире, и мы следим за всеми, кто играет за рубежом. Я жду их в сборной, но сейчас неправильно ставить конкретные сроки. Нужно двигаться шаг за шагом.