Сёмин: Из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива» у меня потекли слёзы

«Для нас уход Кварацхелии большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.