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18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин: Из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива» у меня потекли слёзы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, у которого истёк срок действия арендного соглашения.

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Источник: РИА "Новости"

«Для нас уход Кварацхелии большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2019 года. В составе московского клуба грузинский игрок принял учатие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году Кварацхелия перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.

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