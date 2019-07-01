Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
18Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
18:45 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» решил избавиться от получавшего больше всех в России футболиста

Санкт-петербургский «Зенит» и полузащитник Клаудио Маркизио ведут переговоры о расторжении контракта. Об этом сообщает Goal.com.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, итальянский полузащитник может покинуть команду, за которую выступает менее года. При этом договор с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

Фоторепортаж
Лучшие легионеры в истории российского футбола

Маркизио стал игроком санкт-петербургской команды в сентябре прошлого года. Российский футбольный союз разрешил «Зениту» заявить его после закрытия трансферного окна. Итальянец является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате России. По информации СМИ, он получает 6,5 миллиона евро в год. За «Зенит» в сезоне-2018/2019 он сыграл 15 раз и забил два гола. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травм.

Маркизио выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе этого клуба 25 лет. В составе «старой синьоры» хавбек семь раз становился чемпионом Италии.

Читайте также:

Маркизио в «Зените»: сколько зарабатывает, кто вел переговоры
Во время загрузки произошла ошибка.
4 сентября 2018© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Названа самая большая слабость Шараповой
Кокорин о главных тюремных книгах
Дацюк возвращается в Екатеринбург: топ-10 переходов КХЛ в июне
В «Зените» прокомментировали расторжение контракта с Маркизио
Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с Артемием Панариным
«Спартак» 3 июля проведет контрольный матч с венгерским клубом
Юрий Семин: Из-за ухода Кварацхелии у меня потекли слезы
Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника в «Челси»
Сергей Бобровский определился с новым клубом в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь