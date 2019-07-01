Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
18Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
20:06 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: «Зенит» учел интересы Маркизио при расторжении контракта

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» при расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио учло интересы 33-летнего игрока. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор клуба Александр Медведев.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Мы с ним [Маркизио] договорились об условиях расторжения контракта, — сказал Медведев. — С учетом того, что он пропустил предсезонную подготовку из-за травмы, полученной в предыдущем сезоне, в интересах клуба и игрока мы нашли решение — расторжение контракта».

Читайте также
7 разочарований сезона в РоссииОт Луиза Адриану до Смолова

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В последний раз итальянец выходил на поле в составе российского клуба 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», в котором сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1. В общей сложности в составе петербуржцев хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча и получив две желтые карточки. Из-за различных травм он пропустил 15 игр, два раза оставался в запасе, трижды не попадал в заявку не по медицинским причинам.

Первый официальный матч сезона-2019/20 «Зенит» проведет 6 июля — в игре за Олимп — Суперкубок России петербуржцы сыграют с московским «Локомотивом». В чемпионате России «Зенит» в первом туре 14 июля на своем поле встретится с дебютантом высшего дивизиона «Тамбовом».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Дацюк возвращается в Екатеринбург: топ-10 переходов КХЛ в июне
Клуб НХЛ объявил о подписании контракта с Артемием Панариным
«Спартак» 3 июля проведет контрольный матч с венгерским клубом
Юрий Семин: Из-за ухода Кварацхелии у меня потекли слезы
Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника в «Челси»
Сергей Бобровский определился с новым клубом в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь