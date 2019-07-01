Александр Медведев: «Зенит» учел интересы Маркизио при расторжении контракта

«Мы с ним [Маркизио] договорились об условиях расторжения контракта, — сказал Медведев. — С учетом того, что он пропустил предсезонную подготовку из-за травмы, полученной в предыдущем сезоне, в интересах клуба и игрока мы нашли решение — расторжение контракта».

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В последний раз итальянец выходил на поле в составе российского клуба 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», в котором сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1. В общей сложности в составе петербуржцев хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча и получив две желтые карточки. Из-за различных травм он пропустил 15 игр, два раза оставался в запасе, трижды не попадал в заявку не по медицинским причинам.