«Спартак» 3 июля проведёт контрольный матч с венгерским «Дьёри ЭТО»

В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 4 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». В 1-м туре «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2, а во 2-м — обыграл ЦСКА (3:1).