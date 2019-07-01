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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» 3 июля проведёт контрольный матч с венгерским «Дьёри ЭТО»

Московский «Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с венгерским клубом «Дьёри ЭТО».

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В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 4 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». В 1-м туре «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2, а во 2-м — обыграл ЦСКА (3:1).

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.

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