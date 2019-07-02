Что записано в блокноте Семака. «Зенит» завершил сборы, мы отметили главное
Корреспондент «Матч ТВ» подводит итоги единственного в межсезонье сбора «Зенита» в Австрии.
Корреспондент «Матч ТВ» подводит итоги единственного в межсезонье сбора «Зенита» в Австрии.
«Интересных сборов не бывает», — так с несколько хитроватой улыбкой посередине тренировочного лагеря в Австрии в интервью «Матч ТВ» заявил формально новый капитан «Зенита» Бранислав Иванович.
В том числе сравнивая с тем, что было год назад. Напомним, тогда Семак
Одним словом, ввязался в драку и ориентировался в ситуации уже по ходу пьесы.
На этот раз все было иначе. И дело не только в том, что Семак в минувшем чемпионате с ходу «пришел, увидел, победил». Хотя это, безусловно, добавило уверенности в себе и ему, и его подопечным.
Как бы там ни было, сейчас на сборе все было выверено до йоты. Начиная от выбора отеля с собственным полем в пяти минутах ходьбы и заканчивая датами контрольных матчей с соперниками по нарастающей степени сложности.
Более того, футболисты заранее знали, что сыграют примерно поровну, включая последний день, когда было намечено сразу два матча.
Такая «прозрачность» и определенность
Не забыл Семак и о другой вещи. «Головой отдыхать на сборах игрокам иногда полезнее, чем ногами», — говорил в свое время Лучано Спаллетти.
Правда, на этот раз дать команде полноценный выходной главный тренер не мог — сбор длился всего 12 дней. И тем не менее два командных ужина в непринужденной обстановке вне отеля свое дело тоже сделали. Тем более что в ходе одного из них футболисты сами себе жарили мясо на специальных
И в то же время в Заафельдене можно было приметить немало нового. Того, что разработал именно штаб Семака. Причем явно с учетом опыта Сергея Богдановича — и как игрока, и как ассистента, и уже как главного тренера.
Чего только в этом смысле стоил один тренерский блокнотик. Вернее, таблица в нем, которая была зеркалом соревновательной системы, красной нитью протянувшейся через весь сбор. На практике это выглядело примерно так. Будь то двусторонка,
В итоге что с эмоциональной, что с сугубо тренировочной точки зрения за 12 дней не было ни одного «проходного» занятия. При этом надо было видеть, как во время
Само собой, футболисты были в курсе этой системы и за таблицей тоже следили с пристрастием. Хотя «домокловым «мячом» она ни над кем не висела — по нашим данным, замкнувшим ее по итогам сбора игрокам максимум грозит нечто вроде оплаты счета на следующем общекомандном ужине или обеде.
Другое дело, что к закрытию трансферного окна не все, кто был на сборе в Австрии, могут остаться в команде.
В этом смысле Сергей Семак не изменился — судя по недавним интервью, он, как и год и два назад,
Но это тема для отдельного разговора. Пока же напомним, что в Австрии «Зенит» выиграл четыре матча из четырех, причем у «Гонведа» (3:0) и «Црвены Звезды» (1:0) в последний день перед отъездом двумя составами. И это при том, что сбор, поскольку он был единственным, оказался форсированным.
Впрочем, как сказал в интервью «Матч ТВ» капитан «Зенита» Бранислав Иванович, «если сбор легкий, это не сбор».