Что записано в блокноте Семака. «Зенит» завершил сборы, мы отметили главное

Источник: https://fc-zenit.ru/

«Интересных сборов не бывает», — так с несколько хитроватой улыбкой посередине тренировочного лагеря в Австрии в интервью «Матч ТВ» заявил формально новый капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

Опытному 35-летнему защитнику, конечно, виднее, но наблюдать со стороны за вторым межсезоньем Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита» было очень любопытно.

В том числе сравнивая с тем, что было год назад. Напомним, тогда Семак только-только возглавил команду, получив в наследство массу игроков, приобретенных с подачи Луческу и Манчини. Потом половину лета работал без сборников. Новичков не получил.

Одним словом, ввязался в драку и ориентировался в ситуации уже по ходу пьесы.

Источник: https://fc-zenit.ru/

На этот раз все было иначе. И дело не только в том, что Семак в минувшем чемпионате с ходу «пришел, увидел, победил». Хотя это, безусловно, добавило уверенности в себе и ему, и его подопечным.

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Как бы там ни было, сейчас на сборе все было выверено до йоты. Начиная от выбора отеля с собственным полем в пяти минутах ходьбы и заканчивая датами контрольных матчей с соперниками по нарастающей степени сложности.

Более того, футболисты заранее знали, что сыграют примерно поровну, включая последний день, когда было намечено сразу два матча.

Такая «прозрачность» и определенность чем-то напомнила времена Дика Адвоката, у которого все всегда было расписано чуть ли на полгода вперед и мало что отклонялось от изначального плана, если, конечно, жизнь не вносила свои коррективы.

Лучано Спаллетти и Сергей Семак | Источник: https://fc-zenit.ru/

Не забыл Семак и о другой вещи. «Головой отдыхать на сборах игрокам иногда полезнее, чем ногами», — говорил в свое время Лучано Спаллетти.

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Правда, на этот раз дать команде полноценный выходной главный тренер не мог — сбор длился всего 12 дней. И тем не менее два командных ужина в непринужденной обстановке вне отеля свое дело тоже сделали. Тем более что в ходе одного из них футболисты сами себе жарили мясо на специальных мини-мангалах, помещающихся на столах.

И в то же время в Заафельдене можно было приметить немало нового. Того, что разработал именно штаб Семака. Причем явно с учетом опыта Сергея Богдановича — и как игрока, и как ассистента, и уже как главного тренера.

Чего только в этом смысле стоил один тренерский блокнотик. Вернее, таблица в нем, которая была зеркалом соревновательной системы, красной нитью протянувшейся через весь сбор. На практике это выглядело примерно так. Будь то двусторонка, мини-турнир для «зеленых», «синих», «желтых», рубка в футбол-теннис или эстафета, чем-то напоминающая «веселые старты», — за все каждому футболисту в зависимости от результата начислялись очки. В первом приближении, как по системе «плюс/минус» в хоккее, хотя на самом деле формула была сложнее.

Источник: https://fc-zenit.ru/

В итоге что с эмоциональной, что с сугубо тренировочной точки зрения за 12 дней не было ни одного «проходного» занятия. При этом надо было видеть, как во время мини-турниров игроки «Зенита» не только бились в своих командах, но и переживали за результаты остальных встреч. И это несмотря на то, что составы в таких играх довольно часто менялись.

Само собой, футболисты были в курсе этой системы и за таблицей тоже следили с пристрастием. Хотя «домокловым «мячом» она ни над кем не висела — по нашим данным, замкнувшим ее по итогам сбора игрокам максимум грозит нечто вроде оплаты счета на следующем общекомандном ужине или обеде.

Другое дело, что к закрытию трансферного окна не все, кто был на сборе в Австрии, могут остаться в команде.

В этом смысле Сергей Семак не изменился — судя по недавним интервью, он, как и год и два назад, по-прежнему считает, что самым трудным в его работе является расставание с теми или иными футболистами. С другой стороны, очень велика вероятность того, что, скажем, Лука Джорджевич убедил тренера в своей состоятельности и форварду не придется в очередной раз ехать в аренду.

Но это тема для отдельного разговора. Пока же напомним, что в Австрии «Зенит» выиграл четыре матча из четырех, причем у «Гонведа» (3:0) и «Црвены Звезды» (1:0) в последний день перед отъездом двумя составами. И это при том, что сбор, поскольку он был единственным, оказался форсированным.

Источник: https://fc-zenit.ru/