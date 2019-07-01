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1 июля, источник: Sport24

«Ты и так не молодой, зачем себя старишь?»: Федун сравнил Карпина со скандинавом

Владелец «Спартака» Леонид Федун подшутил над бывшим тренером красно-белых Валерием Карпиным, который в настоящее время тренирует «Ростов». Федун и Карпин встретились на товарищеском матче «Спартак» — ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире в Австрии, в котором участвуют и ростовчане.

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Источник: Sport24

Видео разговора между Федуном и Карпиным опубликовано в твиттере журналиста Ивана Карпова.

— Это самое, ты под скандинава все [косишь]? — Федун делает характерный жест, описывающий бороду Карпина.— Старенький уже стал.

— Ты и так не молодой, зачем себя старишь?

— Я и говорю, 50 лет!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» и «Спартак» на прошлой неделе сыграли друг против друга на Кубке Париматч Премьер. Победу со счетом 2:0 одержала команда Карпина.

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