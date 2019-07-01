«Ты и так не молодой, зачем себя старишь?»: Федун сравнил Карпина со скандинавом
Владелец «Спартака» Леонид Федун подшутил над бывшим тренером
Владелец «Спартака» Леонид Федун подшутил над бывшим тренером
Видео разговора между Федуном и Карпиным опубликовано в твиттере журналиста Ивана Карпова.
— Это самое, ты под скандинава все [косишь]? — Федун делает характерный жест, описывающий бороду Карпина.— Старенький уже стал.
— Ты и так не молодой, зачем себя старишь?
— Я и говорю, 50 лет!
«Ростов» и «Спартак» на прошлой неделе сыграли друг против друга на Кубке Париматч Премьер. Победу со счетом 2:0 одержала команда Карпина.