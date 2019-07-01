«Ты и так не молодой, зачем себя старишь?»: Федун сравнил Карпина со скандинавом

Источник: Sport24

Видео разговора между Федуном и Карпиным опубликовано в твиттере журналиста Ивана Карпова.

— Это самое, ты под скандинава все [косишь]? — Федун делает характерный жест, описывающий бороду Карпина.— Старенький уже стал.

— Ты и так не молодой, зачем себя старишь?

— Я и говорю, 50 лет!