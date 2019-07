Федун: Хотим играть, как «Ливерпуль»

«Спартак» — народу. Как это будет

Устал карабкаться в гору. Сизифов труд

Владение клубом — постоянная головная боль, нервы и большие деньги

Кононов жестко отстаивает свою позицию

Пенальти «Локомотива»? Могу только завидовать

Цорн, трансферы, Промес

Мелкадзе и рублевый контракт

Враги и друзья

— Нет таких. Все партнеры. Формально наши болельщики ненавидят ЦСКА, а ЦСКА — нас. Но как нам жить без ЦСКА? Или «Зениту» без «Спартака»? Против кого эти клубы будут собираться и биться? Футбол это шоу. А show must go on.