Федун: Хотим играть, как «Ливерпуль»

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — народу. Как это будет

— Вы дали большое интервью нашим коллегам, в котором пообещали передать «Спартак» болельщикам. Идея широко обсуждается все это время. Это взвешенное и окончательное решение?

— Основная идея заключается в том, что в 2023 году я ухожу со всех руководящих постов «Спартака». Решение принято. 20 лет -вполне достаточный срок, чтобы реализовать все, что мог. Дальше начинаешь ходить по кругу. Все, что было необходимо сделать, я сделал.

У нас самая современная база, лучший стадион, неплохая детская школа и что самое главное — устойчивое финансовое состояние. Если отбросить обязательные платежи — практика, которая существует во многих государственных клубах, когда спонсоров обязуют платить — то у нас в России «Спартак» зарабатывает больше всех. На абонементах, на мерчендайзинге, на коммерческой рекламе, на продаже названия стадиона и так далее. Клуб способен существовать сам.

За 5 лет надо сделать так, чтобы «Спартак» мог не просто существовать, но и развиваться, жить и бороться за самые высокие места. Это первая задача. А вторая — как все это осуществить, каким путем.

— Да, у болельщиков сразу возникло много вопросов.

— Расскажу анекдот. Умирает богатый банкир. Зовут батюшку его отпевать. Тот приходит и видит, стоит большой гроб, и родственники туда складывают пачки денег. Он их спрашивает: вы чего? Ну вот, говорят, покойный сделал завещание, чтобы все деньги положили в гроб. Батюшка им в ответ: да вы что, выпишите ему чек, пусть там пользуется!

— Намек понятен.

— Те вложения, которые я сделал в «Спартак» — база, стадион, инфраструктура — все это останется команде. Ждать, что придет какой-то добрый дядя и будет дальше везти на себе это все, бессмысленно. Мы пытались разговаривать, привлечь еще партнеров, но не нашли. За эти 15 лет ни один человек не дал ни копейки. Кроме моего старшего партнера.

Самый простой способ — «Спартак» должен принадлежать болельщикам. Система работает только в том случае, если клуб финансово самостоятелен. В той же Испании сейчас четыре таких — «Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Осасуна» — они финансово самодостаточны. Самодостаточен и «Спартак». Поэтому он должен принадлежать болельщикам.

— Как технически будет осуществляться переход?

— Сейчас этот вопрос в стадии проработки. Как один из вариантов — создадим некоммерческое партнерство, куда передадим контрольный пакет акций. Бесплатно. Помните, как в мультике — «Безвозмездно! То есть, даром». Ни копейки я на этом не заработаю. Так что все люди, которые будут причастны к клубу, смогут принимать решения, управлять им.

В первую очередь это владельцы абонементов — сейчас их 20 тысяч. Если человек 3−5 лет покупал абонемент, то есть показал свою лояльность «Спартаку», он получит право голосовать. Подчеркиваю — никаких денег для этого не нужно, кроме абонементов.

— А как быть с теми, кто не может посещать все матчи? Люди из других городов, например, или стран.

— Об этом мы тоже подумали. Сейчас обсуждаем программу membership — программу членства. Будет выпущено несколько категорий членских карт. Для дошкольников бесплатно, для детей по минимальной стоимости, и так далее вплоть до премиальных категорий. Владельцы этих карт тоже смогут участвовать в управлении.

Карты будут продаваться по всему миру. Но эта карта сама по себе дает кучу бонусов. Cкидки на билеты, официальную форму и атрибутику клуба, гарантированные билеты на выездные матчи и так далее. Целый ряд льгот и уникальных сервисов для обладателей! И плюс — право участия в управлении клубом. Так что вот эти болельщики, условно говоря, 1 июня 2023 придут на стадион, примут участие в общем собрании и выберут нового президента.

— И как же они будут голосовать?

— А как вы голосуете на выборах Президента или Думы? Вот по той же системе! Все болельщики у нас зарегистрированы в базе. Абонементы, банковская карта лояльности, карточка membership. По одному из этих документов болельщик получит бюллетень, там будут кандидаты, поставил галочку, бросит в урну. Для владельцев карт из других городов и из-за рубежа будет доступно онлайн-голосование. А независимая комиссия все посчитает.

Устал карабкаться в гору. Сизифов труд

— Вам не страшно передавать клуб людям, у которых разные и порой радикальные взгляды на управление «Спартаком»? Те же владельцы абонементов дружно освистывают команду, тренера, вас. А другие владельцы абонементов с ними спорят.

— Ну и что? Теперь будут свистеть сами себе. Всегда легко сказать: я один умный, а вокруг дураки. У нас же в футболе все разбираются. А теперь в ответ на свист всегда можно сказать: ребята, вы этого человека выбрали, проголосовали за его программу, свистите сами себе. Или переизбирайте через два-три года.

— Интересна ваша мотивация. Отдать клуб болельщикам это значит освободиться от ответственности, перестать тратить свои деньги или банальное «я устал, я ухожу»?

— Да, в какой-то степени я устал. Устал, поскольку управлять клубом — это постоянно карабкаться в гору. Сизифов труд. Затащил камень наверх, как два года назад, когда стали чемпионами, и он снова скатился вниз. У тебя опять ноль заслуг. Повторяй путь еще раз, и так до бесконечности.

15 раз уже тяжело, 20 раз — морально будет еще тяжелее. Гораздо проще будет ругать нового президента, новую власть. Свистеть им как болельщик.

Что касается денег. Обсуждали с партнером — какое-то время «Лукойл» останется спонсором. Большие средства по-прежнему будут перечисляться в клуб даже после моего ухода.

— Вы же понимаете, что все закончится хаосом?

— Почему? У нас все хотят демократии, но считают, что без хорошего царя-батюшки, администратора, боярина все развалится! Ничего не развалится.

— Так нет примеров обратного.

— Испания живет по этим принципам, Германия.

— Но не Россия.

— Я верю в то, что изберут нормального руководителя. И он, находясь под давлением и критикой, будет рвать жилы, чтобы реализовывать весь потенциал клуба. В конце концов, болельщики участвуют только в выборах. Не они же определяют, кого ставить на поле.

Руководителя станут назначать болельщики, но он будет работать с теми же полномочиями, что и сейчас. Просто не я и не совет директоров будем выбирать президента. Что от этого поменяется? Да, болельщики смогут напрямую выбирать такие вещи, как, например, дизайн формы. Но в остальном управлять будет президент, которого выберут люди. Никакой анархии!

Просто болельщики сами поймут: если они выдвигают какие-то требования, которые наносят финансовый вред клубу, они вредят сами себе. Поэтому право голоса получат те, кто доказал свою лояльность хождением на стадион и рублем. Не какой-то блоггер, который в интернете ругает «Спартак», но сам ни разу не был на стадионе — а тот, кто реально тратит свои деньги. На эти деньги и будет существовать «Спартак». У нас уже сейчас более 20 процентов доходов формируют болельщики. По сравнению с другими клубами это много.

— Кандидаты станут сами выдвигаться?

— Все нюансы сейчас в стадии проработки — обязательно проконсультируемся с болельщиками и экспертами относительно механизма выдвижения, изучим разные существующие модели. Главное — кто наберет больше голосов, тот и будет управлять. Чтобы команду не разворовали, все кандидаты подпишут соответствующие бумаги с конкретными обязательствами. Если президент своей деятельностью наносит ущерб клубу, расплачивается имуществом. Введем обязательное требование относительно необходимой профессиональной квалификации кандидатов.

— Кто будет заниматься подготовкой к реформе?

— Нынешний менеджмент «Спартака». Поэтому и подобрали перспективного молодого парня, Томаса (Цорна — Прим. Д. З.) вы все видели. Это человек с сильным европейским менталитетом, с немецкой пунктуальностью. У него есть карт-бланш работать вплоть до выборов. Если все пойдет нормально, он станет одним из кандидатов. У него такие амбиции есть.

— От призывов поставить памятник до криков «Федун, убирайся» прошло чуть больше года. Вам обидно по-человечески?

— Мне не надо памятник ставить! Еще рано!

— Не хотите устроить встречу с фанатами как это иногда делает президент ЦСКА Евгений Гинер?

— Я встречаюсь с болельщиками регулярно. В ближайшее время планируем встретиться снова. В том числе программу эту будем обсуждать. И их участие.

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Владение клубом — постоянная головная боль, нервы и большие деньги

— Плавное сокращение бюджета «Спартака» связано с реформой?

— Безусловно. Рынок весь сжимается. Не может существовать экономическая структура, которая постоянно подкармливается сверху. Рано или поздно она сломается. «Спартак» зарабатывает больше всех в России. Другие клубы приписывают себе спонсоров, а у нас они реальны. И это является главным конкурентным преимуществом «Спартака».

— Окей, вы сократите бюджет, уйдете из клуба, но остальные-то продолжат жить, как жили, с жирной подпиткой сверху. Не превратится ли «Спартак» на этом фоне в середняка?

— С тем бюджетом, на который мы рассчитываем, «Спартак» все равно останется среди лидеров. Да, есть «Зенит», но сколько еще нынешнее руководство там пробудет? Все же устают. Посмотрим. У нас второй-третий бюджет в лиге, он таким и останется.

— Формула лимита «8+17» выгодна «Спартаку»?

— Она выгодна всему футболу. Я за нее ратовал с самого начала. Конкуренция между российскими и иностранными футболистами больше не будет решаться административно. Тренерам в этом смысле развяжут руки.

Вместе с тем новый лимит увеличит количество собственных воспитанников в заявке, и для «Спартака» это действительно актуально. Начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег. Звезды тоже останутся. Даже если со временем лимит перетечет в формулу «6+19» — думаю, так рано или поздно случится.

Надо просто понимать, что наш футбол финансово деградирует. Все мои идеи на 90 процентов развернули. Значит, надо в это встраиваться. Если бы мои предложения приняли бы, продолжил бы искать инвесторов, акционеров, понимая, что еще кого-то можно найти.

Но раз мы понимаем, что российский футбол будет катиться и уже катиться вниз с финансовой точки зрения, останется надежда только на своих воспитанников. Хорошие звезды к нам не поедут, мы не конкурентоспособны.

— Давайте представим ситуацию. Приходит сейчас условный Петр Авен и говорит «я созрел», готов купить клуб.

— Он уже приходил, и что?

— Ну кто-то другой.

— Кто? Фамилию назовите!

— Роман Абрамович.

— Зачем ему, у него «Челси» есть? Алишер Усманов вот помог другому клубу. Короче, вероятность такая есть, но она стремится к ничтожности. Владение клубом — постоянная головная боль, нервы, и очень большие деньги, которые приходится тратить.

— Окей, а если такой миллиардер-болельщик появится после того, как вы уйдете из «Спартака»?

— Будут решать болельщики. Не я. Захотят продать контрольный пакет ему — ради бога.

— И кто получит деньги?

— Клуб! Это же некоммерческое партнерство, оттуда деньги никак не достанешь, они принадлежат всем членам партнерства. Мой прощальный подарок «Спартаку». Charity, как говорят в Англии.

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Кононов жестко отстаивает свою позицию

— Вы доверяете Кононову. Почему?

— Пока все, что делает главный тренер, меня устраивает.

— Распространенное мнение, что он излишне мягок. Это так? В разговорах с вами Кононов может отстоять свою позицию?

— Отстаивает. По целому ряду кандидатур, которые мы обсуждали, он мне возражал.

— Можете привести пример?

— Не буду. Это внутренняя кухня клуба. У нас есть разногласия, и он свою позицию достаточно жестко отстаивает.

— Нет ли у вас ощущения, что Кононов до сих пор не определился с игровой концепцией?

— Нет. Есть четкое понимание, как он хочет играть. Можно плясать от футболистов, а можно попытаться создать команду, под свою концепцию. Идеальный вариант — Гвардьола, который подбирает исполнителей под свою концепцию.

Кононов представил нам свое видение игровой модели, руководство клуба оно устроило, модель одобрили. Сейчас подбираем футболистов под эту концепцию.

— Какова она?

— Высокий прессинг и очень быстрый пас в одно-два касания. И фрагментами с ЦСКА такая игра была. Фрагментами! При том, что мы выходим на поле под сильными нагрузками, с двухразовыми тренировками.

— Высокий прессинг и быстрый пас это фактически сборная России на ЧМ-2018, не так ли?

— С Испанией, когда мы 90 процентов времени оборонялись?

— С Хорватией, с Египтом.

— Ну да. Но есть более подходящий пример.

— Какой?

— Как эталон — «Ливерпуль». Или «Манчестер Сити». Вот так хотим играть, если замахиваться на великих.

— Что будет определяющим в судьбе Кононова?

— Этот сезон.

— А Лига Европы? Не может быть повторения истории с Аленичевым, когда тренера увольняют в самом начале сезона?

— Заметьте, я не принимаю решений на основании одного матча. Идет анализ определенных действий в течение долгого периода времени. Самое главное — коммуникация с игроками, целостность в костяке команды, понимание задач. Если это есть, все нормально, если нет — расстаемся.

— К слову, Аленичев недавно довольно позитивно высказался о ваших отношениях и даже не обиделся на ваши слова о нем в интервью.

— Я его обожал как футболиста. Быть тренером в «Спартаке» у него не получилось. Так бывает. Кому-то дано, кому-то не дано. Кто-то из больших игроков становится тренером, как Зидан, а кто-то нет.

— Аленичев — ваша главная кадровая ошибка?

— Почему ошибка? Если помните, я сказал, что отдаю клуб профессионалам, знатокам футбола. Вот они и были за Аленичев.

— Да-да, но вы сейчас можете сказать, кто те профессионалы?

— Не хочу называть фамилий. Это все уважаемые люди, которые сказали: вот возьмете его, и будет ништяк.

— Назовите их, пожалуйста.

— Не хочу! Все — легенды «Спартака» с величайшими заслугами.

— Условный попечительский совет?

— Не хочу называть! Все. Решил довериться их мнению, хотя были свои соображения. Предчувствие, как говорится, не обмануло.

Пенальти «Локомотива»? Могу только завидовать

— Станислав Черчесов говорит, что его удивляют разговоры, будто «Спартак» чистят под него. А вас?

— Ни под кого мы ничего не чистим. У меня прекрасные отношения со Станиславом, хотя вы помните, я его увольнял в свое время. Но он многое сделал для «Спартака», за что я ему благодарен. Как и другим ребятам. Тому же Карпину. О работе с ним самые хорошие воспоминания. Случалось всякое, но он дважды завоевывал серебряные медали, а один раз, в 2009 году, мы были близко к золоту, но околофутбольные игры, которые не заметил ни я, ни он не позволили нам стать чемпионами.

— Сейчас этих околофутбольных игр меньше?

— Значительно меньше.

— Благодаря чему?

— Исчезло так называемое болото. Команды, которые в первой части сезона сражались, а во второй зарабатывали. Сейчас этого практически нет. Может, один или два матча за сезон, которые вызывают подозрение.

— Правда ли, что в чемпионский сезон «Спартак» судили чуть лучше, чем обычно?

— Нет. Посмотрите, сколько мы пробили пенальти, а сколько ЦСКА или «Зенит». Поднимите статистику.

— А сейчас как вам судейство?

— Вопросы есть.

— Считаете пенальти «Локомотива»?

— Могу только завидовать «Локомотиву». Но надеюсь, что после введения ВАР разговоров о судействе станет меньше. Они не исчезнут, но футбол станет меньше зависеть от арбитров.

— Лига Европы вас привлекает?

— Честно? Не сильно. Мотивировать должна Лига чемпионов. Хотя задача выйти в групповой этап Лиги Европы и пройти как можно дальше существует. Но нельзя сказать, что это приоритет. Приоритет — стабилизация и формирование состава, способного бороться за первое-второе места.

— С какой стадии Лига Европы становится интересной?

— С групповой. На отборочных этапах доходы никак не влияют на финансовое состояние клуба. А доходы от группового этапа — уже часть бюджета.

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Цорн, трансферы, Промес

— Что скажете о первых месяцах Цорна и Михайлова в новых ролях?

— Ничего пока не скажу. Рано. Давайте вернемся к этому вопросу через год.

— Мы тут делали интервью с Зе Луишем. Он согласился, что слишком много народу в «Спартаке». Как найти баланс, как резать мясо?

— Резать мясо не надо. Все, что было надо, мы уже отрезали. Игроки, которые должны были уйти, ушли. Кстати, я очень признателен Комбарову и Глушакову — как нашему капитану. Они многое для «Спартака» сделали, но время есть время. Поэтому они ушли. Признателен Боккетти.

Если говорить дальше, то у нас есть футболисты, которые составляют актив клуба. И просто так ими разбрасываться не собираюсь. Будет хорошее предложение по любому игроку, продадим. Не будет — останутся все. Все, кто есть, добавляют ту или иную вариативность. Да, может быть, подготовка сложнее, но за всех заплачены немалые деньги, они дорого стоят, и бесплатно отдавать никого не будем.

— Весь мир теперь знает, что в России будет лимит в заявке, значит грядет массовая распродажа иностранцев. Очевидно, что придется занижать цену.

— А у нас нет проблем. В следующем году заканчиваются контракты у трех легионеров, вообще никаких вопросов.

— Мог ли в «Спартак» вернуться Промес?

— Такая возможность существовала.

— Почему не стали этого делать?

— Продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17, какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать.

Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи.

— Есть ли в нынешнем «Спартаке» звезда уровня Квинси?

— Пока нет. Но надеюсь, что такие люди появятся. Не буду называть фамилий, но несколько игроков, включая россиян, имеют потенциал для роста.

— Кто ваш любимый футболист «Спартака» за все то время, что вы владеете клубом? Каким приобретением гордитесь?

— Мне очень нравился Веллитон. Очень нравился Промес. Сейчас это Зобнин, Джикия. Вон Ещенко молодец, моторный. Много ребят. Всех своих футболистов люблю.

— О Понсе пишут как о гениальной сделке Цорна. Трансфер действительно настолько хорош?

— Скажем так, превзошел мои ожидания. Думал, что заплатим больше. А Томас смог добиться лучшей цены. Он и сейчас ведет несколько сделок — если получится, то станут достаточно интересными. Нет — поищем другие возможности. Но Томас жестко стоит на тех финансовых лимитах, которые у нас есть.

— Среди болельщиков уже пошли разговоры, что Цорн пытается «протолкнуть» в команду представителей агентства, которое он возглавлял до прихода в «Спартак». Что ответите?

— Нет такого. Видели Понсе? Никакого отношения не имеет. Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для «Спартака-2». Я спросил про молодого немца Баду. Кононову парень нравится. Но пардон, он придет за такие же деньги, как пришли другие игроки в «Спартак-2». Если мы его возьмем. Позиции левого и правого защитников дефицитны.

— Зачем «Спартаку» голкипер Романьоли?

— У нас два вратаря получили травму. Взяли Романьоли, чтобы посмотреть, как раскроется. Он же в «Спартаке-2», здесь его держим для тренировок. Экономически на клубе это никак не сказывается.

— История с подписанием молодых африканцев для их последующей перепродажи себя не оправдала?

— На Сакале заработали. Нимели прогрессирует. Через год сможет быть выгодным приобретением для любой команды из топ-10 в РПЛ. Да и для зарубежных тоже. Если Нимели будет так же тренироваться, сумеет дорасти и до основного состава «Спартака». Еще год ему нужен.

— Правда ли, что Цорн может покинуть свой пост уже осенью в случае, если совет директоров признает летнюю трансферную кампанию неудачной?

— Нет.

— Вы сказали, что будут еще приобретения. На какие позиции?

— Это закрытая информация.

— Какова ситуация с покупкой левого защитника на подмену Айртону?

— Смотрим на тех, кто есть. А по итогам продаж будем уже решать. Пока это не приоритет. Есть вариант, при которых можем пробовать слева других людей. Есть Маслов, есть универсал Джикия.

— По Зе Луишу как продвигается ситуация?

— Не комментирую.

— Потому что чем больше разговоров, тем ниже цена?

— Не комментирую.

— Гулиев продолжает чудить, ездит без прав. Как урезонить полузащитника?

— Последний случай — неправда. За рулем был его брат. С ним еще поговорю. Молодые ребята, что тут сделаешь. В этом возрасте доминируют гормоны и инстинкты, а не разум. Будем воспитывать.

— Каким должен быть штраф, чтобы разум пробился?

— Большим. Все прописано в контрактах. Сумма — коммерческая тайна.

Мелкадзе и рублевый контракт

— У вас есть мотивация побеждать в эти оставшиеся четыре года?

— Конечно. Будем делать все, чтобы бороться за самые высокие места. Поставлена задача на сезон — гарантированное попадание в Лигу чемпионов, это первое или второе место.

— Чемпионство к столетию клуба — что это за цель?

— Это наша задача — подготовить молодую и конкурентноспособную команду с прицелом на будущее. Ребята, которых вы видели в матче с ЦСКА, не хуже разрекламированных армейцев. Ничем не хуже, а может, и лучше. Те же Умяров и Игнатов на два года младше Ахметова и Облякова. И не уступают им!

Посмотрим. Всякое бывает. Случается, что человек в 18 и 19 лет играет хорошо, а в 20 тормозит. Тот же Мелкадзе в юношах был намного сильнее Чалова. Но где сейчас Чалов и где Мелкадзе? У Георгия, впрочем, большие амбиции вернуться на прежний уровень.

— Разговаривали с ним?

— Конечно.

— Болельщики довольно жестко реагируют на Мелкадзе.

— За что? Просто не понимаю! Как можно уничтожать собственных игроков? Это за пределами моего понимания. Мелкадзе — один из немногих, кто согласился на низкую рублевую зарплату. Все остальные получают гарантированную зарплату, привязанную к евро. А Мелкадзе в рублях. Он и Ещенко. И дальше мы тоже будем переводить игроков на рубли. У нас все доходы в рублях, а расходы привязаны к евро. От волатильности сильно страдаем. Мелкдазе согласился.

— А иностранцы согласятся?

— Нет. Поэтому их количество будет сокращаться. Вы же видите, что произошло. «Спартак» практически вышел на самообеспечение. По бизнес-планам, по рублям мы бюджет выполнили.

Но это не наша вина, а наша беда, что рубль девальвировал больше чем в два раза. Сегодня мы были бы самодостаточным клубом без всяких дотаций. И можно было бы проводить или IPO, или передавать клуб болельщикам. Но постоянная волатильность рубля, когда идет сознательное занижение стоимости со стороны Центробанка, приводит к тому, что все болельщики и спонсоры платят рублями, а зарплаты футболистов привязаны к евро.

В течение пяти лет хотим это отвязать. Спасибо Мелкадзе за то, что первым на это пошел. Первым всегда тяжело.

Враги и друзья

— Новый формат РПЛ — ваше мнение?

— Если исходить из экономической целесообразности, премьер-лигу надо сокращать. В этой странной системе под названием российский футбол есть 10−12 команд, которые способны существовать. Почему их должно быть 16, а тем более 18? «Тамбов» вышел в премьер-лигу, ко мне приходят люди и говорят: дай денег или игроков, помоги заявку собрать. Если под «Сочи» хоть какие-то деньги есть, то «Тамбову» даже играть некем. Понятно, что если мы будем встречаться с «Зенитом» и ЦСКА четыре раза при полных трибунах, каждый матч-дэй принесет по миллиону евро, ясно, что это другая экономика.

— Как вам идея Гинера в привлечением в чемпионат клубов из Казахстана, Армении?

— Красивая мечта.

— Мечта?

— Помните, как долго с Украиной хотели объединяться? И что дальше? Сегодня нет ни одного примера, который говорит о том, что это можно реализовать. Теоретически — да. Но как? «Астана» откажется от Лиги чемпионов, которая гарантированно деньги дает? А попадая к нам, «Астана» станет бороться за восьмерку.

Ведь то же самое и украинцы нам говорили несколько лет назад. Киевское «Динамо» и «Шахтер» железно выходили в ЛЧ и зарабатывали свои 15 миллионов евро. Так что все это красивые мечты, не связанные ни с экономикой, ни с жизнью.

— Тогда говорили, что «Газпром» даст огромные деньги.

— Если «Газпром» даст огромные деньги, можно реализовать что угодно. Например, построить газопровод отсюда до Америки. Но никто этих денег не дает. Если сегодня «Матч ТВ», принадлежащее «Газпрому», не может наскрести 30 миллионов на оплату ТВ-прав, о чем можно говорить? Мы по оценке медиаправ занимаем 16-е или 17-е место в Европе. Кому будет интересно с нами объединяться?

— «Зенит» вернулся всерьез и надолго?

— Даже когда у «Зенита» был более серьезный состав, он не всегда становился чемпионом. Но не хочу говорить про других.

— Кто ваш главный враг в футболе?

— Нет таких. Все партнеры. Формально наши болельщики ненавидят ЦСКА, а ЦСКА — нас. Но как нам жить без ЦСКА? Или «Зениту» без «Спартака»? Против кого эти клубы будут собираться и биться? Футбол это шоу. А show must go on.

— Кто принципиальнее — ЦСКА или «Зенит»?

— Одинаково.

— Кто ваш главный союзник в нашем футболе?