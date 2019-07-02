Футболист «Краснодара» Вандерсон назвал Россию своим вторым домом

Источник: РИА "Новости"

Футболист выступает за российский клуб с 2017 года, в составе «Краснодара» в минувшем сезоне он стал бронзовым призером чемпионата России. В октябре прошлого года в эфире телеканала «Россия 24» Вандерсон отметил, что хотел бы сыграть в составе сборной России.

«Да, на тот вопрос я тогда ответил: “Почему бы и нет”. Нельзя загадывать, как сложится все в будущем, никогда не говори никогда, — сказал Вандерсон. — Мне нравится жить в России, Россия — мой второй дом, я чувствую себя здесь очень хорошо».

«Сборная России — интересная команда, она мне нравится. Могу повторить все то же, что я говорил и раньше», — добавил он.

Бразилец рассказал, что общался о сборной России с Ари и Гилерме, которые уже выступают за национальную команду. «Они с теплыми чувствами отзываются об играх за сборную России, выступают там с прекрасными игроками. Это здорово играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за нее», — подчеркнул он.

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«В России нелегко играть»

По словам Вандерсона, в Россию ему предложил поехать его брат Данило, выступавший за «Мордовию». «О клубе я ничего не знал, не был знаком с бразильскими игроками команды. Но мой брат был знаком с Жоаозиньо, Вандерсоном (Вандерсон до Кармо играл за “Краснодар” с 2012 по 2017 год — прим. ТАСС), он советовался с ними. Он был тем человеком, который дал мне подробную информацию, чтобы я принял решение, приезжать сюда или нет», — вспомнил он.

Российская лига отличается тем, что здесь очень высокий уровень конкуренции. Когда играют лидер с аутсайдером, то результат иногда может быть в пользу последнего. Здесь нелегко играть, как мне кажется, это хорошо, поскольку можно получить хороший опыт. С каждым годом Российская премьер-лига улучшается, клубы неплохо выступают в еврокубках. Вандерсон футболист «Краснодара»