«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

Как отмечает издание, трансферная стоимость 21-летнего форварда составляет примерно 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также лучшим игроком лиги по системе гол + пас (15 голов и 7 голевых передач).