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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской «Валенсии» и итальянского «Лацио», сообщает tuttomercatoweb.com.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, трансферная стоимость 21-летнего форварда составляет примерно 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также лучшим игроком лиги по системе гол + пас (15 голов и 7 голевых передач).

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