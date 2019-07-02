«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской «Валенсии» и итальянского «Лацио», сообщает tuttomercatoweb.com.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской «Валенсии» и итальянского «Лацио», сообщает tuttomercatoweb.com.
Как отмечает издание, трансферная стоимость 21-летнего форварда составляет примерно 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также лучшим игроком лиги по системе гол + пас (15 голов и 7 голевых передач).