Продажа Зе Луиша — ошибка «Спартака». Понсе не сможет его заменить
Максим Алланазаров — о главном трансфере дня.
Максим Алланазаров — о главном трансфере дня.
Боссы «Спартака», конечно, будут рассказывать про финансовый
Вот несколько причин, почему уход Зе Луиша — стратегическая ошибка.
До старта чемпионата России — меньше двух недель, а «Спартак» подходит к нему с сырым и практически не сыгранным составом. Удачное начало сезона позволит Олегу Кононову немного успокоить ситуацию, но успеет ли он собрать из этого материала коллектив, который будет сразу набирать очки, — вопрос.
Да, «Спартак» подписал Понсе. Но судя по первым двум товарищеским играм Эсекьеля, в которых он выиграл лишь одно единоборство из девяти и совершил 37% удачных действий, ему понадобится немало времени для адаптации.
Сезон стартует через 11 дней, состав не сыгран, а каждая ошибка или потеря очков только добавит нервозности тренеру, трибунам и руководству. В этой ситуации клуб продает Зе Луиша, который идеально вписывался в игру, а в прошлом сезоне был одним из ключевых футболистов.
Если помимо финансового
Кстати, если судить по предсезонным играм «Спартака» против «Ростова» и ЦСКА, тактика команды поменялась не сильно. Многочисленные навесы с фланга и контратаки никуда не делись, а человек, который может отдать пас и продолжить атаку в заключительной трети, так и не появился.
Адриано и Зе идеально дополняли друг друга. За счет скорости, физических данных и техники Зе всегда мог сбросить мяч на бразильца и логически завершить атаку. Сможет ли перенять все эти функции Понсе — пока неясно.
Не стоит недооценивать и личные отношения Зе Луиша и Адриано. Для бразильцев важно иметь на поле не просто качественных партнеров, а своих друзей. Адриано был одним из немногих, кто обнял Зе на последней тренировке и даже прошел с ним через символический прощальный коридор.
После ухода Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в «Спартаке» практически не осталось тех, кто выигрывал единственное чемпионство за 16 лет. Продажа Зе Луиша вряд ли добавит опыта и психологической устойчивости омоложенному составу. А в случае со «Спартаком» это ключевые факторы.
Я счастлив в «Спартаке». При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной не довольны, где меня не хотят. Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос.
Зе правда нравилось в России. А прощание с ним в команде сотрудники «Спартака» назвали одним из самых душевных и правильных за последние годы.
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