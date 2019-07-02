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15:23 (мск), источник: Sport24

Продажа Зе Луиша — ошибка «Спартака». Понсе не сможет его заменить

Максим Алланазаров — о главном трансфере дня.

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Источник: РИА "Новости"

Боссы «Спартака», конечно, будут рассказывать про финансовый фейр-плей и про то, что продажа лучшего нападающего команды — вынужденная мера. Но как и в случае с передачей клуба в управление болельщиков — это мало кого интересует.

Вот несколько причин, почему уход Зе Луиша — стратегическая ошибка.

1. У Понсе нет времени на адаптацию

Во время загрузки произошла ошибка.

До старта чемпионата России — меньше двух недель, а «Спартак» подходит к нему с сырым и практически не сыгранным составом. Удачное начало сезона позволит Олегу Кононову немного успокоить ситуацию, но успеет ли он собрать из этого материала коллектив, который будет сразу набирать очки, — вопрос.

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Да, «Спартак» подписал Понсе. Но судя по первым двум товарищеским играм Эсекьеля, в которых он выиграл лишь одно единоборство из девяти и совершил 37% удачных действий, ему понадобится немало времени для адаптации.

Сезон стартует через 11 дней, состав не сыгран, а каждая ошибка или потеря очков только добавит нервозности тренеру, трибунам и руководству. В этой ситуации клуб продает Зе Луиша, который идеально вписывался в игру, а в прошлом сезоне был одним из ключевых футболистов.

2. Зе Луиш идеально дополнял Адриано

Если помимо финансового фейр-плей продажа Зе Луиша — следствие того, что тренерский штаб будет менять схему, а африканец не вписывается в новую, то вопросов становится еще больше.

Кстати, если судить по предсезонным играм «Спартака» против «Ростова» и ЦСКА, тактика команды поменялась не сильно. Многочисленные навесы с фланга и контратаки никуда не делись, а человек, который может отдать пас и продолжить атаку в заключительной трети, так и не появился.

Игроки "Спартака" Луис Адриано (слева) и Зе Луиш радуются забитому голу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Краснодар" (Краснодар) и ФК "Спартак" (Москва). | Источник: РИА "Новости"
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Адриано и Зе идеально дополняли друг друга. За счет скорости, физических данных и техники Зе всегда мог сбросить мяч на бразильца и логически завершить атаку. Сможет ли перенять все эти функции Понсе — пока неясно.

Не стоит недооценивать и личные отношения Зе Луиша и Адриано. Для бразильцев важно иметь на поле не просто качественных партнеров, а своих друзей. Адриано был одним из немногих, кто обнял Зе на последней тренировке и даже прошел с ним через символический прощальный коридор.

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3. Чемпионов в «Спартаке» становится все меньше

После ухода Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в «Спартаке» практически не осталось тех, кто выигрывал единственное чемпионство за 16 лет. Продажа Зе Луиша вряд ли добавит опыта и психологической устойчивости омоложенному составу. А в случае со «Спартаком» это ключевые факторы.

Я счастлив в «Спартаке». При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной не довольны, где меня не хотят. Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос.
Зе Луиш
нападающий «Спартака»

Зе правда нравилось в России. А прощание с ним в команде сотрудники «Спартака» назвали одним из самых душевных и правильных за последние годы.

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14 июня© Ньюстюб
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