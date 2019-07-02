Продажа Зе Луиша — ошибка «Спартака». Понсе не сможет его заменить

Источник: РИА "Новости"

Боссы «Спартака», конечно, будут рассказывать про финансовый фейр-плей и про то, что продажа лучшего нападающего команды — вынужденная мера. Но как и в случае с передачей клуба в управление болельщиков — это мало кого интересует.

Вот несколько причин, почему уход Зе Луиша — стратегическая ошибка.

1. У Понсе нет времени на адаптацию

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By-KG1aCUQj/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By-KG1aCUQj/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/By-KG1aCUQj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-21T12:07:11+00:00">21 Июн 2019 в 5:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До старта чемпионата России — меньше двух недель, а «Спартак» подходит к нему с сырым и практически не сыгранным составом. Удачное начало сезона позволит Олегу Кононову немного успокоить ситуацию, но успеет ли он собрать из этого материала коллектив, который будет сразу набирать очки, — вопрос.

Да, «Спартак» подписал Понсе. Но судя по первым двум товарищеским играм Эсекьеля, в которых он выиграл лишь одно единоборство из девяти и совершил 37% удачных действий, ему понадобится немало времени для адаптации.

Сезон стартует через 11 дней, состав не сыгран, а каждая ошибка или потеря очков только добавит нервозности тренеру, трибунам и руководству. В этой ситуации клуб продает Зе Луиша, который идеально вписывался в игру, а в прошлом сезоне был одним из ключевых футболистов.

2. Зе Луиш идеально дополнял Адриано

Если помимо финансового фейр-плей продажа Зе Луиша — следствие того, что тренерский штаб будет менять схему, а африканец не вписывается в новую, то вопросов становится еще больше.

Кстати, если судить по предсезонным играм «Спартака» против «Ростова» и ЦСКА, тактика команды поменялась не сильно. Многочисленные навесы с фланга и контратаки никуда не делись, а человек, который может отдать пас и продолжить атаку в заключительной трети, так и не появился.

Игроки "Спартака" Луис Адриано (слева) и Зе Луиш радуются забитому голу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Краснодар" (Краснодар) и ФК "Спартак" (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Адриано и Зе идеально дополняли друг друга. За счет скорости, физических данных и техники Зе всегда мог сбросить мяч на бразильца и логически завершить атаку. Сможет ли перенять все эти функции Понсе — пока неясно.

Не стоит недооценивать и личные отношения Зе Луиша и Адриано. Для бразильцев важно иметь на поле не просто качественных партнеров, а своих друзей. Адриано был одним из немногих, кто обнял Зе на последней тренировке и даже прошел с ним через символический прощальный коридор.

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3. Чемпионов в «Спартаке» становится все меньше

После ухода Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в «Спартаке» практически не осталось тех, кто выигрывал единственное чемпионство за 16 лет. Продажа Зе Луиша вряд ли добавит опыта и психологической устойчивости омоложенному составу. А в случае со «Спартаком» это ключевые факторы.

Я счастлив в «Спартаке». При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной не довольны, где меня не хотят. Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос. Зе Луиш нападающий «Спартака»

Зе правда нравилось в России. А прощание с ним в команде сотрудники «Спартака» назвали одним из самых душевных и правильных за последние годы.