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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию. Отвечая на вопрос, начал ли Кокорин курс реабилитации, омбудсмен ответила утвердительно. Она также отметила, что ей известно, в какой именно клинике лечится футболист, но отказалась это комментировать.

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«Да, известно, но меня просили об этом не говорить», — отметила Потяева. Она также добавила, что ей не известно, сколько продлится курс реабилитации.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — рассказала Потяева. Она добавила, что продолжит раз в неделю запрашивать информацию по состоянию футболиста.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала РИА Новости о том, что суд направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение о приговоре в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Таким образом, теперь их могут отправить к месту отбывания наказания. Также сообщалось, что все четверо фигурантов дела о драках в центре Москвы, получивших сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отправлены в одну колонию.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел из следственного изолятора
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
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