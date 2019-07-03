Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

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Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию. Отвечая на вопрос, начал ли Кокорин курс реабилитации, омбудсмен ответила утвердительно. Она также отметила, что ей известно, в какой именно клинике лечится футболист, но отказалась это комментировать.

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«Да, известно, но меня просили об этом не говорить», — отметила Потяева. Она также добавила, что ей не известно, сколько продлится курс реабилитации.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — рассказала Потяева. Она добавила, что продолжит раз в неделю запрашивать информацию по состоянию футболиста.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала РИА Новости о том, что суд направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение о приговоре в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Таким образом, теперь их могут отправить к месту отбывания наказания. Также сообщалось, что все четверо фигурантов дела о драках в центре Москвы, получивших сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отправлены в одну колонию.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.