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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб «Сочи», сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

С зимы 2019 года 27-летний Новосельцев был в аренде в «Ростове», за который сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Новосельцев теперь игрок «Сочи»! Выпускник СДЮСШОР «Химки» Иван Новосельцев покидает «Зенит». Будущий сезон защитник проведет в составе «барсов», — говорится в сообщении.

Также руководство «Сочи» подписало контракт с 28-летним защитником петербургского клуба Ибрагимом Цаллаговым.

«В “Сочи” будет свой Ибра! Футбольные клубы “Зенит” и “Сочи” окончательно согласовали детали по переходу защитника Ибрагима Цаллагова. Воспитанник “Крыльев Советов” присоединится к команде в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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