Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб «Сочи», сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб «Сочи», сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter.
С зимы 2019 года 27-летний Новосельцев был в аренде в «Ростове», за который сыграл девять матчей в Российской
«Новосельцев теперь игрок «Сочи»! Выпускник СДЮСШОР «Химки» Иван Новосельцев покидает «Зенит». Будущий сезон защитник проведет в составе «барсов», — говорится в сообщении.
Также руководство «Сочи» подписало контракт с 28-летним защитником петербургского клуба Ибрагимом Цаллаговым.
«В “Сочи” будет свой Ибра! Футбольные клубы “Зенит” и “Сочи” окончательно согласовали детали по переходу защитника Ибрагима Цаллагова. Воспитанник “Крыльев Советов” присоединится к команде в ближайшее время», — говорится в сообщении.