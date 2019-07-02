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17:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.

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В сезоне-2018/19 Шейдаев выступал за самарские «Крылья Советов». В «Динамо» 23-летний игрок перешел на правах свободного агента и стал шестым новичком летней трансферной кампании «бело-голубых». Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан на один год.

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Ранее Шейдаев выступал за петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России в сезоне-2014/15, казанский «Рубин», азербайджанский «Карабах» и «Жилину» из Словакии.

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