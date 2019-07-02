Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским «Динамо»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым.
В сезоне-2018/19 Шейдаев выступал за самарские «Крылья Советов». В «Динамо» 23-летний игрок перешел на правах свободного агента и стал шестым новичком летней трансферной кампании «бело-голубых». Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан на один год.
Ранее Шейдаев выступал за петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России в сезоне-2014/15, казанский «Рубин», азербайджанский «Карабах» и «Жилину» из Словакии.