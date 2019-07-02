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17:36 (мск), источник: ТАСС

РФС снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых футболистов

ТАСС, 2 июля. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров снял запрет с «Оренбурга» на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

«Во вторник в Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление “Оренбурга” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

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Ранее на «Оренбург» был наложен запрет на регистрацию игроков в связи с жалобой футболиста Ильи Самошникова. Он зимой покинул ярославский «Шинник», но не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны клуба. РФС признал трудовой договор Самошникова с «Оренбургом» заключенным, а также расторгнутым впоследствии по инициативе футболиста.

Таким образом, «Оренбург» обязан был выплатить 21-летнему футболисту задолженность по заработной плате, бонусам, проценты за задержку выплаты задолженностей, компенсацию за досрочное расторжение контракта и расходы игрока на представителя. Кроме того, «Оренбург» должен был выплатить «Шиннику» задолженность по трансферной выплате за переход Самошникова и неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.

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