РФС снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых футболистов

Источник: РИА "Новости"

«Во вторник в Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление “Оренбурга” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

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Ранее на «Оренбург» был наложен запрет на регистрацию игроков в связи с жалобой футболиста Ильи Самошникова. Он зимой покинул ярославский «Шинник», но не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны клуба. РФС признал трудовой договор Самошникова с «Оренбургом» заключенным, а также расторгнутым впоследствии по инициативе футболиста.