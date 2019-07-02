Кикнадзе: Позиция части болельщиков в общении с клубом неконструктивна

Источник: РИА "Новости"

Ранее объединение фанатов United South в своем аккаунте в Instagram опубликовало открытое письмо на имя председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, в котором призвало его повлиять на отношение руководителей клуба к болельщикам и наладить диалог с активными поклонниками.

«Сотрудники клуба, совет директоров и тренерский штаб работают исключительно во благо клуба. Ситуация, при которой часть болельщиков считает возможным общение с клубом посредством ультиматумов, печальна и, на мой взгляд, неконструктивна», — сказал Кикнадзе, которого цитирует официальный сайт «Локомотива».

Основными претензиями болельщиков являются отсутствие официальной реакции клуба и прежде всего генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на инцидент на финале Кубка России в Самаре, когда фанатам железнодорожников запретили пронос согласованных баннеров и флагов, а также заявление коммерческого директора клуба Марата Фаттахова относительно подорожавших абонементов на игры следующего сезона.

«Еще до начала финального матча за Кубок России клубом был предпринят ряд мер для предотвращения той ситуации, которая сложилась с проносом средств поддержки на трибуны стадиона в Самаре. В известность о происходящем были поставлены ответственные сотрудники РФС. Однако, несмотря на усилия со стороны клуба и РФС, позиция местной полиции осталась неизменной — значительная часть баннеров к проносу была запрещена. После матча клуб обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации», — заявил Кикнадзе.

«Считаю, что есть два подхода в подобной работе — можно работать на публику, громогласно заявляя претензии, а можно тщательно и кропотливо работать, чтобы добиться результата. Мы выбрали второй вариант и все это время работали с РФС в полном контакте, в понимании, что необходимо не только зафиксировать допущенные организационные просчеты, но и предотвратить их на будущее, чтобы в дальнейшем они не омрачали проведение футбольных матчей», — отметил функционер.