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19:52 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Зенит» назвал признание Семака лучшим тренером сезона заслуженным

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заслуженно признан лучшим тренером России по итогам сезона-2018/19. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник Семак был признан лучшим тренером России сезона-2018/19 по версии Объединения отечественных тренеров по футболу. На прошлой неделе он получил аналогичный приз по версии Российского футбольного союза. Под руководством 43-летнего специалиста «Зенит» впервые с 2015 года выиграл чемпионат России и завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

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«Это абсолютно заслуженное звание, — сказал Медведев. — В свой первый сезон в “Зените”, когда была волна критики и вопросы о том, где игра команды, он отрабатывал с футболистами различные схемы, которые применялись в зависимости от тактики соперников. Во второй половине сезона команда под руководством Семака показала такие яркие матчи, как против “Краснодара” и ЦСКА (“Зенит” одержал победы со счетом 3:2 и 3:1 соответственно — прим. ТАСС). Даже две ничьи со “Спартаком” и “Локомотивом” показали, каким потенциалом обладает команда, как она умеет бороться и забивать».

«Хочется пожелать Сергею Богдановичу успеха, потому что выиграть тяжело, а удержаться на вершине еще сложнее. Плюс впереди Лига чемпионов — турнир, в котором играют клубы высшего уровня. Уверен, что команда под руководством Семака на основе первого, чемпионского, сезона и дальше будет показывать интересный и, главное, победный футбол».

Первый официальный матч нового сезона «Зенит» проведет 6 июля — в игре за Олимп — Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с обладателем кубка страны московским «Локомотивом». Игра пройдет на «ВТБ-Арене», начало встречи — 19:00 мск.

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