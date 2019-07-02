Гендиректор ФК «Зенит» назвал признание Семака лучшим тренером сезона заслуженным

Во вторник Семак был признан лучшим тренером России сезона-2018/19 по версии Объединения отечественных тренеров по футболу. На прошлой неделе он получил аналогичный приз по версии Российского футбольного союза. Под руководством 43-летнего специалиста «Зенит» впервые с 2015 года выиграл чемпионат России и завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Это абсолютно заслуженное звание, — сказал Медведев. — В свой первый сезон в “Зените”, когда была волна критики и вопросы о том, где игра команды, он отрабатывал с футболистами различные схемы, которые применялись в зависимости от тактики соперников. Во второй половине сезона команда под руководством Семака показала такие яркие матчи, как против “Краснодара” и ЦСКА (“Зенит” одержал победы со счетом 3:2 и 3:1 соответственно — прим. ТАСС). Даже две ничьи со “Спартаком” и “Локомотивом” показали, каким потенциалом обладает команда, как она умеет бороться и забивать».