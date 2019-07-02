«Зенит» отозвал футболиста Полоза из расположения «Ростова»

Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2017 года.

В минувшем сезоне нападающий на правах аренды выступал за казанский «Рубин», проведя 30 матчей в разных турнирах, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. До настоящего момента 27-летний футболист находился на тренировочных сборах с «Ростовом» в Австрии.