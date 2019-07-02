Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:45
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
16Елена Радионова: настоящий боец и просто красавица
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
20:17 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» отозвал футболиста Полоза из расположения «Ростова»

ТАСС, 2 июля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» отозвал из расположения «Ростова» нападающего Дмитрия Полоза. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2017 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне нападающий на правах аренды выступал за казанский «Рубин», проведя 30 матчей в разных турнирах, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. До настоящего момента 27-летний футболист находился на тренировочных сборах с «Ростовом» в Австрии.

В составе «Ростова» Полоз стал обладателем Кубка России, а также завоевывал серебряные медали чемпионата страны.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин сделал «Рейнджерс» самой русской командой в истории НХЛ
«Тоттенхэм» приобрел хавбека за 60 миллионов евро
Екатеринбург выбран столицей Всемирной летней универсиады
Финн подпишет контракт с «Каролиной» на 42,27 миллиона долларов
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь