Гендиректор ФК «Зенит» считает «Локомотив» принципиальным соперником

«Зенит» и «Локомотив» в субботу в Москве сыграют в матче за Олимп — Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке. Начало игры — в 19:00 мск.
«Локомотив» — вторая команда чемпионата, принципиальный соперник, — сказал Медведев. — Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почетно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея.
Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился «Зенит», на счету «Локомотива» два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время «Локомотив» (1:0). «Зенит» и «Локомотив» встречались дважды в матчах за Суперкубок (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.