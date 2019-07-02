Гендиректор ФК «Зенит» считает «Локомотив» принципиальным соперником

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» и «Локомотив» в субботу в Москве сыграют в матче за Олимп — Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке. Начало игры — в 19:00 мск.

«Локомотив» — вторая команда чемпионата, принципиальный соперник, — сказал Медведев. — Будет очень интересная игра, а выиграть Суперкубок очень почетно. Конечно же, стоит задача начать сезон с завоевания трофея.