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2 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанец Бахтияров помог новичку российской премьер-лиги победить вице-чемпиона Сербии

Казахстанец Акмаль Бахтияров сыграл за российский «Сочи» в товарищеском матче против сербского клуба «Раднички» из Ниша, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Словении завершилась со счетом 2:0, а оба гола были забиты во втором тайме. В этой встрече Бахтияров вышел в стартовом составе и заменен в перерыве. У казахстанца было два момента, когда его сбивали в штрафной, однако судья не назначал пенальти.

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При этом матч не был доигран до конца. Команды завершили игру на 10 минут раньше положенного из-за сильного дождя.

В прошедшем сезоне «Раднички» впервые в своей истории стал серебряным призером сербской суперлиги и получил путевку в Лигу Европы, а «Сочи» финишировал вторым в ФНЛ и вышел в премьер-лигу. В следующей контрольной игре сочинцы 5 июля встретятся с хорватской «Риекой», а откроют сезон 13 июля матчем с московским «Спартаком».

За «Сочи» 21-летний Бахтияров выступает с января и на данный момент провел шесть официальных матчей за клуб. Ранее форвард молодежной сборной Казахстана играл за армянский «Арцах» и родной «Кайрат».

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