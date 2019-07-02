Казахстанец Бахтияров помог новичку российской премьер-лиги победить вице-чемпиона Сербии
Казахстанец Акмаль Бахтияров сыграл за российский «Сочи» в товарищеском матче против сербского клуба «Раднички» из Ниша, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Акмаль Бахтияров сыграл за российский «Сочи» в товарищеском матче против сербского клуба «Раднички» из Ниша, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Словении завершилась со счетом 2:0, а оба гола были забиты во втором тайме. В этой встрече Бахтияров вышел в стартовом составе и заменен в перерыве. У казахстанца было два момента, когда его сбивали в штрафной, однако судья не назначал пенальти.
При этом матч не был доигран до конца. Команды завершили игру на 10 минут раньше положенного
В прошедшем сезоне «Раднички» впервые в своей истории стал серебряным призером сербской суперлиги и получил путевку в Лигу Европы, а «Сочи» финишировал вторым в ФНЛ и вышел в
За «Сочи» 21-летний Бахтияров выступает с января и на данный момент провел шесть официальных матчей за клуб. Ранее форвард молодежной сборной Казахстана играл за армянский «Арцах» и родной «Кайрат».