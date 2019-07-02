Казахстанец Бахтияров помог новичку российской премьер-лиги победить вице-чемпиона Сербии

Игра в Словении завершилась со счетом 2:0, а оба гола были забиты во втором тайме. В этой встрече Бахтияров вышел в стартовом составе и заменен в перерыве. У казахстанца было два момента, когда его сбивали в штрафной, однако судья не назначал пенальти.

При этом матч не был доигран до конца. Команды завершили игру на 10 минут раньше положенного из-за сильного дождя.

В прошедшем сезоне «Раднички» впервые в своей истории стал серебряным призером сербской суперлиги и получил путевку в Лигу Европы, а «Сочи» финишировал вторым в ФНЛ и вышел в премьер-лигу. В следующей контрольной игре сочинцы 5 июля встретятся с хорватской «Риекой», а откроют сезон 13 июля матчем с московским «Спартаком».