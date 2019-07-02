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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Оренбурга» победили «Копенгаген» в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли датский «Копенгаген» в товарищеском матче в рамках сбора в Австрии.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга». Голы забили Даниэль Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч на сборе «Оренбург» проведет 6 июля с загребским «Динамо».

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