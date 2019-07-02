Футболисты «Оренбурга» победили «Копенгаген» в товарищеском матче

Футболисты «Оренбурга» победили «Копенгаген» в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли датский «Копенгаген» в товарищеском матче в рамках сбора в Австрии.