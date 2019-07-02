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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе «Динамо» гол забил Мигел Кардозу (34-я минута).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующую контрольную игру «бело-голубые» проведут 5 июля против чешского «Слована».

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