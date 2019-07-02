Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой» в контрольном матче на
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой» в контрольном матче на
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе «Динамо» гол забил Мигел Кардозу (34-я минута).
Следующую контрольную игру «бело-голубые» проведут 5 июля против чешского «Слована».