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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Ахмата» разгромили австрийский «Штурм»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» с крупным счетом обыграли «Штурм» из Граца в контрольном матче на сборе в Австрии.

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Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:0. Голы забили Аблай Мбенг (34-я минута), Олег Иванов (50-я) и Андрес Понсе (83-я, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме за грозненскую команду дебютировал Денис Глушаков, перешедший в «Ахмат» из московского «Спартака» 29 июня.

Следующий матч у команды Рашида Рахимова запланирован на 6 июля, соперник будет известен позднее.

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