Футболисты «Ахмата» разгромили австрийский «Штурм»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» с крупным счетом обыграли «Штурм» из Граца в контрольном матче на сборе в Австрии.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» с крупным счетом обыграли «Штурм» из Граца в контрольном матче на сборе в Австрии.
Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:0. Голы забили Аблай Мбенг (34-я минута), Олег Иванов (50-я) и Андрес Понсе (83-я, с пенальти).
Во втором тайме за грозненскую команду дебютировал Денис Глушаков, перешедший в «Ахмат» из московского «Спартака» 29 июня.
Следующий матч у команды Рашида Рахимова запланирован на 6 июля, соперник будет известен позднее.