Тренер «Зенита» Семак не располагает информацией о предложениях по трансферу Дзюбы

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Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. За это время он принял участие в 139 матчах в разных турнирах, забив 52 мяча и сделав 37 результативных передач. Вместе с петербуржцами нападающий стал чемпионом России прошедшего сезона, а также завоевал два Суперкубка России и один Кубок России. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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«Я не слышал ни об одном конкретном предложении, которое поступило бы в наш клуб, — заявил Семак. — На данный момент он игрок нашей команды».

Также Семак выразил надежду на то, что черногорский нападающий Лука Джорджевич, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за тульский «Арсенал», останется в команде. «Касаемо этого сезона, перспективы у Луки неплохие, надеюсь он останется. Мы еще поговорим с ним. Что касается его будущего — такие планы еще не обсуждались» , — отметил он.