Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
14:01 (мск), источник: ТАСС

Анюков будет работать с защитниками в тренерском штабе «Зенита»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Александр Анюков в тренерском штабе футбольного клуба «Зенит» будет отвечать за работу с защитниками команды. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Срок контракта 36-летнего защитника истек в конце сезона-2018/19, позже было объявлено, что Анюков вошел в штаб Семака. Контракт с ним рассчитан на один год с возможностью продления на еще один сезон.

Читайте также
Тренер «Зенита» Семак не располагает информацией о предложениях по трансферу Дзюбы

«Что касается прощального матча [Анюкова] — это вопрос к руководству клуба, где и как его организовывать. На данном этапе в его обязанности входит помощь и участие в некоторых упражнениях. Плюс он будет индивидуально работать по своей прямой специализации, будет индивидуально работать с линией защиты. Что касается его выхода на поле — пока я не думал об этом», — сказал Семак.

Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года. За это время он пять раз выиграл чемпионат России, стал двукратным победителем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка России. Также в составе «Зенита» Анюков выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За национальную сборную игрок провел 77 матчей и отметился одним голом.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
Семак не имеет информации о предложениях по трансферу Дзюбы
Отбывший дисквалификацию за допинг россиянин продолжит карьеру
Шарапова описала свою мечту
Месси раскритиковал работу арбитра после поражения
Муту: У Ибрагимовича был ночной кошмар из-за Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь