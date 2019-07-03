Анюков будет работать с защитниками в тренерском штабе «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Срок контракта 36-летнего защитника истек в конце сезона-2018/19, позже было объявлено, что Анюков вошел в штаб Семака. Контракт с ним рассчитан на один год с возможностью продления на еще один сезон.

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«Что касается прощального матча [Анюкова] — это вопрос к руководству клуба, где и как его организовывать. На данном этапе в его обязанности входит помощь и участие в некоторых упражнениях. Плюс он будет индивидуально работать по своей прямой специализации, будет индивидуально работать с линией защиты. Что касается его выхода на поле — пока я не думал об этом», — сказал Семак.