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14:24 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» организует прощальный матч Анюкова

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» планирует провести прощальный матч бывшего защитника команды Александра Анюкова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

В конце июня «Зенит» объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб главного тренера команды Сергея Семака.

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Соглашение с 36-летним Анюковым рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

«Прощальный матч Анюкова точно будет, но пока не ясно, когда», — сказал Медведев.

Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Анюков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19.

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