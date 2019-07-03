«Зенит» организует прощальный матч Анюкова

Источник: РИА "Новости"

В конце июня «Зенит» объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб главного тренера команды Сергея Семака.

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Соглашение с 36-летним Анюковым рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.

«Прощальный матч Анюкова точно будет, но пока не ясно, когда», — сказал Медведев.

Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.