«Зенит» организует прощальный матч Анюкова

В конце июня «Зенит» объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб главного тренера команды Сергея Семака.
Соглашение с 36-летним Анюковым рассчитано на один год и предусматривает возможность продления.
«Прощальный матч Анюкова точно будет, но пока не ясно, когда», — сказал Медведев.
Анюков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Анюков завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19.