Рахимов: «Ахмат» дал Глушакову возможность вернуться в сборную России

Источник: РИА "Новости"

Предыдущим клубом Глушакова был московский «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. 19 июня игрок и руководство красно-белых договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона-2019/20. Спустя 10 дней футболист подписал однолетнее соглашение с «Ахматом», предусматривающее возможность продления на еще один сезон.

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«Это (возвращение в сборную России — прим. ТАСС) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень, — сказал Рахимов. — Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро — многие игроки знают его, он знает многих».

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на Глушакова в качестве футболиста основного состава, главный тренер «Ахмата» отметил, что рассматривает в таком качестве всех игроков. «Все должны доказывать, выходить и показывать свой уровень, выдерживать конкуренцию, — подчеркнул он. — Желательно, чтобы не было травм. Он игрок высокого уровня, проведший очень много матчей. В том, что Глушаков умеет играть, сомнений у нас нет».