Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
14:48 (мск), источник: ТАСС

Рахимов: «Ахмат» дал Глушакову возможность вернуться в сборную России

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Ахмат», подписав контракт с 32-летним полузащитником Денисом Глушаковым, предоставило ему шанс вернуться в сборную России. Такое мнение ТАСС выказал главный тренер команды из Грозного Рашид Рахимов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Предыдущим клубом Глушакова был московский «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. 19 июня игрок и руководство красно-белых договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона-2019/20. Спустя 10 дней футболист подписал однолетнее соглашение с «Ахматом», предусматривающее возможность продления на еще один сезон.

Читайте также
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

«Это (возвращение в сборную России — прим. ТАСС) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень, — сказал Рахимов. — Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро — многие игроки знают его, он знает многих».

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на Глушакова в качестве футболиста основного состава, главный тренер «Ахмата» отметил, что рассматривает в таком качестве всех игроков. «Все должны доказывать, выходить и показывать свой уровень, выдерживать конкуренцию, — подчеркнул он. — Желательно, чтобы не было травм. Он игрок высокого уровня, проведший очень много матчей. В том, что Глушаков умеет играть, сомнений у нас нет».

Глушаков выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, сыграв на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2014 года. В 57 матчах на его счету пять мячей. В последний раз он выходил на поле в футболке национальной команды в марте 2018 года в товарищеской игре против сборной Бразилии, которая завершилась победой южноамериканцев со счетом 3:0.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
Семак не имеет информации о предложениях по трансферу Дзюбы
Отбывший дисквалификацию за допинг россиянин продолжит карьеру
Шарапова описала свою мечту
Месси раскритиковал работу арбитра после поражения
Муту: У Ибрагимовича был ночной кошмар из-за Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь