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14:52 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

ТАСС, 3 июля. Футболисты московского «Спартака» будут играть в форме из переработанного пластика в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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При создании формы дизайнеры Nike использовали внешний вид стадиона «Спартака» — «Открытие-Арены».

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«Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду, — говорится в заявлении пресс-службы. — Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити».

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В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

В первом туре сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.

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