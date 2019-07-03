Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне
ТАСС, 3 июля. Футболисты московского «Спартака» будут играть в форме из переработанного пластика в сезоне-2019/20. Об этом сообщает
ТАСС, 3 июля. Футболисты московского «Спартака» будут играть в форме из переработанного пластика в сезоне-2019/20. Об этом сообщает
При создании формы дизайнеры Nike использовали внешний вид стадиона «Спартака» — «Открытие-Арены».
«Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду, — говорится в заявлении
В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
В первом туре сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.