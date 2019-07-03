Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

«Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду, — говорится в заявлении пресс-службы. — Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити».