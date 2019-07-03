Газзаев: Бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ будет те же команды, что и в прошлом
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Команды, занявшие первые пять мест по итогам сезона-2018/19 Российской
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Команды, занявшие первые пять мест по итогам сезона-2018/19 Российской
Чемпионом России прошлого сезона стал «Зенит», второе место занял «Локомотив», третье — «Краснодар», четвертое — ЦСКА, пятое — «Спартак».
«Я считаю, что те пять команд в верхней части таблицы [по итогам прошлого сезона] будут фаворитами и предстоящего сезона, потому что трансферная политика там идет достаточно активная, — сказал Газзаев. — Я надеюсь, что и “Ахмат” подтянется — команда буквально в шаге от зоны Лиги Европы осталась. Сложно сказать, насколько успешно выступит “Арсенал”, потому что в команде произошли существенные изменения и потери — ушли Бакаев и Джорджевич, еще
«Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» выиграл Кубок России. «Клуб, который участвует в Лиге Европы, должен укомплектоваться значительно, потому что он будет представлять не честь Тулы, а честь российского футбола. Конечно, это огромная ответственность, и сегодня руководство клуба должно понимать это и комплектоваться — раз взялись, надо отвечать всем требованиям, а это уровень совсем другой», — добавил Газзаев.
«В последние годы наши клубы неубедительно выступают в еврокубках, а это показатель уровня и качества футбола в нашей стране. Ведь команды не просто завоевывают места, они завоевывают их, чтобы представлять нашу страну и наш футбол на международной арене. Чем успешнее будут выступать наши клубы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, тем, безусловно, будет выше мастерство и уровень футбола в нашей стране, и средний уровень будет подниматься», — заключил Газзаев.