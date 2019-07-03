Газзаев: Бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ будет те же команды, что и в прошлом

Источник: РИА "Новости"

Чемпионом России прошлого сезона стал «Зенит», второе место занял «Локомотив», третье — «Краснодар», четвертое — ЦСКА, пятое — «Спартак».

«Я считаю, что те пять команд в верхней части таблицы [по итогам прошлого сезона] будут фаворитами и предстоящего сезона, потому что трансферная политика там идет достаточно активная, — сказал Газзаев. — Я надеюсь, что и “Ахмат” подтянется — команда буквально в шаге от зоны Лиги Европы осталась. Сложно сказать, насколько успешно выступит “Арсенал”, потому что в команде произошли существенные изменения и потери — ушли Бакаев и Джорджевич, еще кто-то собирается уходить».

«Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» выиграл Кубок России. «Клуб, который участвует в Лиге Европы, должен укомплектоваться значительно, потому что он будет представлять не честь Тулы, а честь российского футбола. Конечно, это огромная ответственность, и сегодня руководство клуба должно понимать это и комплектоваться — раз взялись, надо отвечать всем требованиям, а это уровень совсем другой», — добавил Газзаев.