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15:04 (мск), источник: ТАСС

Газзаев: Бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ будет те же команды, что и в прошлом

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Команды, занявшие первые пять мест по итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ), будут вести борьбу за чемпионский титул и в предстоящем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионом России прошлого сезона стал «Зенит», второе место занял «Локомотив», третье — «Краснодар», четвертое — ЦСКА, пятое — «Спартак».

«Я считаю, что те пять команд в верхней части таблицы [по итогам прошлого сезона] будут фаворитами и предстоящего сезона, потому что трансферная политика там идет достаточно активная, — сказал Газзаев. — Я надеюсь, что и “Ахмат” подтянется — команда буквально в шаге от зоны Лиги Европы осталась. Сложно сказать, насколько успешно выступит “Арсенал”, потому что в команде произошли существенные изменения и потери — ушли Бакаев и Джорджевич, еще кто-то собирается уходить».

«Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» выиграл Кубок России. «Клуб, который участвует в Лиге Европы, должен укомплектоваться значительно, потому что он будет представлять не честь Тулы, а честь российского футбола. Конечно, это огромная ответственность, и сегодня руководство клуба должно понимать это и комплектоваться — раз взялись, надо отвечать всем требованиям, а это уровень совсем другой», — добавил Газзаев.

«В последние годы наши клубы неубедительно выступают в еврокубках, а это показатель уровня и качества футбола в нашей стране. Ведь команды не просто завоевывают места, они завоевывают их, чтобы представлять нашу страну и наш футбол на международной арене. Чем успешнее будут выступать наши клубы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, тем, безусловно, будет выше мастерство и уровень футбола в нашей стране, и средний уровень будет подниматься», — заключил Газзаев.

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