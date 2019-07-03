Адвокат опровергла информацию о курсе реабилитации Кокорина

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Стукалова отметила, что удивлена этому известию, поскольку Кокорина только дважды увозили на обследование — на прошлой неделе.

«Я сейчас попросила помощника, чтобы он дозвонился в СИЗО, как-то попытался прояснить эту ситуацию. Но мне кажется, что это либо глубокое заблуждение, либо это делают нарочно, как все делают по нашему делу. Поэтому не ведитесь на это», — цитирует адвоката телеканал «360».

Читайте также Кокорин назвал главные тюремные книги

Она уточнила, что нападающего возили в клиники для КТ и МРТ, по итогам которых обнаружили небольшое количество жидкости в коленном суставе футболиста. После этого никаких процедур не проводилось, пишет RNS. Защита Кокорина настаивала на реабилитации с 8 октября прошлого года, однако так этого и не добилась.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила 2 июля «РИА Новости», что Кокорин начал проходить реабилитационный курс в одном из столичных медицинских центров. Она подчеркнула, что ее просили не говорить об этом.

8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.