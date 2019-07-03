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17:56 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» подписал контракт с футболистом Алексеем Козловым

ТАСС, 3 июля. Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником Алексеем Козловым. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

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Подробности соглашения с 32-летним игроком не разглашаются.

«Мы приветствуем Алексея Козлова в составе “Ростова” и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке», — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

24 июня московское «Динамо» объявило о том, что Козлов покидает команду по истечении срока действия контракта. Защитник перешел в «Динамо» из краснодарской «Кубани» в 2014 году, за московский клуб он провел 115 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач. В сезоне-2016/17 футболист помог «Динамо» вернуться в Российскую премьер-лигу из Футбольной национальной лиги.

Также Козлов выступал за выступал за «КАМАЗ» (Набережные Челны), немецкий «Бергедорф» и молодежную команду немецкого «Гамбурга». На его счету 14 матчей за национальную сборную России.

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